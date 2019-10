Chevrolet Colorado bijgewerkt

Na de spionagebeelden van twee weken geleden is de presentatie van de Chevrolet Colorado geen verrassing. Het feit dat we de auto vooralsnog alleen in ruige ZR2-vorm te zien krijgen, is dat wel.

Eind september kwam de gefacelifte Colorado op deze site voorbij, samen met broertje GMC Canyon. De relatief compacte pick-up van Chevrolet loopt al sinds 2012 mee, dus is het niet gek dat er aan de auto gesleuteld wordt. Op de aanstaande SEMA-beurs in Las Vegas presenteert Chevrolet een vernieuwde variant, al gaat het daarbij nog wel om de ruige ZR2-versie.

Die ZR2 is er nu ook al en is het absolute topmodel van de Colorado-reeks. Chevrolets antwoord op de Toyota Tacoma TRD Pro en Ford Range Raptor is voorzien van extra ruige banden, een grotere bodemspeling, een voorbumper die de aanrijhoek maximaliseert en veel meer optische en praktische opsmuk.

Dat de nieuwste versie zo mogelijk nog ruiger oogt dan het pre-facelift-exemplaar, komt vooral door de grille. Die neemt bijna de gehele hoogte van het front in beslag en oogt een stukje agressiever dan voorheen. Met deze voorgevel lijkt de Colorado enigszins op de nieuwe Silverado, die ook al over zo’n spraakmakend front beschikt.

De manier waarop het woord ‘Chevrolet’ over het front is uitgesmeerd, is overigens voorbehouden aan de ZR2. Minder imposante versies krijgen een mildere vorm van deze grille, waarbij het logo afgaande op de spionagebeelden gewoon middenop wordt geplaatst.

Aan de achterzijde moet die ‘bowtie’ juist het veld ruimen. De laadklep met Chevrolet-logo wordt vervangen door een exemplaar waar de letters ‘Chevrolet’ in zijn geslagen. Naast de straatversie van de ZR2 presenteert Chevrolet ook meteen een variant die is bedoeld voor sportieve evenementen. Informatie over andere versies én het broertje van GMC volgt ongetwijfeld binnenkort.