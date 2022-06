Chevrolet Chevelle Malibu Estate (1974) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Eén van de succesvolste Chevrolets van de vorige eeuw was de Chevelle. Vooral de coupés waren erg geliefd, maar je had van elke generatie ook een stationwagon. Hier hebben we de laatste generatie in die hoedanigheid.

De Chevrolet Chevelle is toch wel één van de bekendste Amerikaanse auto's uit lang vervlogen tijden. Ongetwijfeld denken velen bij de Chevelle direct aan de Chevelle SS van de tweede generatie. Een geliefde muscle car, met de typische forse grille en stevige heuppartij die daarbij horen. Zo'n Chevelle was al eens te gast in 'In het Wild', al was dat geen SS maar de mildere Malibu. Een andere populaire Chevelle-derivaat is de pick-up, de El Camino. De stationwagon op basis van de Chevelle (en dan zeker van de derde en laatste generatie) is beduidend minder legendarisch. Ondergetekende spotte er zo één en laten we eerlijk zijn; ook dit is hier in Nederland een uiterst opvallende verschijning.

Als deze Chevrolet Chevelle Malibu Estate al niet opvalt door zijn typische lijnenspel, dan zorgt het formaat daar wel voor. We hebben hier namelijk maar liefst 5,47 meter Amerikaans staal voor onze neus. Deze stationwagon is dus net zo lang als de huidige Mercedes-Maybach S-klasse en zelfs bijna 30 cm langer dan de reguliere S-klasse. En dan te bedenken dat de Chevelle in het Amerika van de jaren 70 gold als een middenklasser. Dit is overigens een Chevelle Malibu, waarbij Malibu staat voor het uitrustingsniveau. Dat het een Malibu is, is onder meer te herkennen aan het hood ornament. Na deze generatie Chevelle zou Chevrolet zijn middenklasser zelfs geheel omdopen tot Malibu. De Malibu bestaat nog steeds.

De huidige Chevrolet Malibu is niet zo'n enorm slagschip als deze verre voorvader. Via een bijna 2 meter brede achterklep verschaf je je toegang tot een vrijwel vlakke laadvloer die haast eindeloos lijkt door te lopen. Het enorme formaat was dus zeker niet alleen maar uiterlijk vertoon, de Chevelle Estate was gewoon een bijzonder praktische auto. Bovendien heb je geen tildrempel. Dat de achterbumper zo laag onderaan de kont hangt was niet zonder reden. Praktisch ding dus, zo'n Chevelle, alleen moet je niet bang zijn voor de huidige brandstofprijzen. In de enorme neus van de dik 2 ton wegende Chevelle ligt immers een 5,7-liter V8, die ondanks het vrij schamele vermogen van 143 pk natuurlijk meer dorst heeft dan de gemiddelde tempelier. We snappen dan ook heel goed dat er ooit wat van de bagageruimte opgeofferd is voor een lpg-tank, anders is het hier in Nederland huilen met de pet op.

De huidige eigenaar vindt het in ieder geval een heerlijk ding, zo lijkt het, want de Chevelle is alweer ruim zes jaar bij hetzelfde baasje. We spotten hier en daar wel wat kleine schades. Hoewel dat misschien jammer is, kan het ook een teken zijn dat de Chevelle gewoon nog goed wordt gebruikt en niet alleen met mooi weer heel even om het hoekje mag komen kijken. Dat zien we graag, want het is nogal een gebeurtenis als deze sloep voorbij komt zetten!