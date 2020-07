Chery onthult elektrische eQ5

De eQ5 is een splinternieuwe cross-over van de Chinese fabrikant Chery. Hoewel de auto op zijn 'kentekenplaten' nog de werktitel S61 draagt, valt de modelnaam eQ5 al op de bips van deze nieuwe vijfzitter af te lezen. De eQ5 is een 4,63 meter lange, 1,91 meter brede en 1,66 meter hoge cross-over die is gebouwd rond Chery's voor EV's bestemde modulaire LFS-platform. Met name het vooraanzicht van deze nieuwkomer is intrigerend. Chery heeft ervoor gekozen om de eQ5 een snuit te geven waarbij de verlichting over twee verdiepingen is verdeeld. Boven op de motorkap vinden we de led-dagrijverlichting, units die door hun plaatsing doen denken aan de wijze waarop onder meer Lynk & Co. de voorzijde van zijn modellen vormgeeft. Met een beetje fantasie is er zelfs een vleugje Porsche Macan in de voorkant van de eQ5 te zien.

Net als van het exterieur heeft Chery ook van het binnenste van de eQ5 werk gemaakt. De SUV-achtige heeft een dashboard waarin twee 12,3-inch grote displays het beeld bepalen. Achter het stuur dus een digitaal instrumentarium, dat optisch versmolten is met het infotainmentscherm. De bestuurder en bijrijder worden van elkaar gescheiden door een relatief breed ogende middentunnel.

Chery houdt de specificaties van de aandrijflijn nog even onder de pet. Naar verluidt krijgt de eQ5 een andere aandrijflijn dan de vorig jaar gepresenteerde Tiggo-e, de elektrische versie van de Tiggo 5X. Reken in elk geval op een actieradius van minstens 400 kilometer volgens de niet bepaald nauwkeurige, maar in China nog altijd toegepaste NEDC-methode.