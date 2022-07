Charles Leclerc wint Grote Prijs van Oostenrijk, Verstappen tweede

Het regende zwartwitte vlaggen tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk die zich onder een door Verstappen-fans opgetrokken oranjekleurige mist voltrok. In de achtertuin van grote concurrent Red Bull was het Ferrari-coureur Charles Leclerc die met de overwinning aan de haal ging.

Charles Leclerc wist Max Verstappen voor te blijven in een spectaculaire en met waarschuwingen voor het overschrijden van de zogenoemde track limits gelardeerde race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De Ferrari van de Monegask was net als de auto van teamgenoot Carlos Sainz wat prestaties betreft in het voordeel, al liet de Italiaanse renstal zich wat betrouwbaarheid betreft niet van zijn beste kant zien.

De Ferrari van Carlos Sainz gaf er na heftige motorische problemen namelijk de brui aan, met als gevolg dat een 1-2'tje er voor Ferrari dit weekend niet in zat. In de slotfase van de race had ook Leclerc te kampen met technische problemen van zijn F1-75, maar de voorsprong van de Ferrari-coureur op een zich door achterblijvende F1-auto's vechtende Verstappen was groot genoeg om de naderende Nederlander nipt voor te blijven. Voor het eerst heeft Leclerc een race gewonnen die hij niet op pole is gestart.

Een tweede plek dus voor Verstappen, maar teamgenoot Sergio Pérez had minder geluk. Al zeer vroeg in de race ging het linkervoorwiel van de W13 van Mercedes-coureur George Russell een kortstondige maar innige relatie aan met het rechterachterwiel de auto van Pérez. Max' teamgenoot kreeg zijn RB18 weer op de baan, maar onder meer door schade aan de side pods was Pérez niet meer in staat uit de achterhoede naar voren te komen. Red Bull haalde Pérez uiteindelijk uit de race. Lewis Hamilton wist zich na onder meer lange gevechten met het Haas-duo Schumacher en Magnussen de derde plek op het podium toe te eigenen.

Max Verstappen blijft in het F1-kampioenschap aan de leiding. Met 208 punten bedraagt zijn voorsprong op Charles Leclerc 38 punten. Sergio Pérez staat met 151 punten op plek drie, gevolgd door Carlos Sainz (133 punten) en Mercedes' George Russell (128 punten).