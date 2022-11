CEO Jaguar Land Rover stopt ermee

Thierry Bolloré, de CEO van Jaguar Land Rover, legt zijn werk aan het eind van dit jaar neer. Bolloré kwam in 2020 aan het roer te staan van Jaguar Land Rover en was eerder topman van Renault.

Thierry Bolloré houdt het binnenkort voor gezien bij Jaguar Land Rover als CEO. De Fransman kwam in 2020 aan het roer te staan van het Britse concern na het vertrek van Sir Ralf Speth, die na tien jaar als CEO met pensioen ging. Bolloré is nog niet op een pensioengerechtigde leeftijd, hij is 59, maar trekt toch de stekker eruit. Volgens Automotive News verklaart JLR-moederbedrijf Tata Motors dat hij om persoonlijke redenen vertrekt. Op 31 december, oudejaarsdag, zet Bolloré een punt achter zijn dik twee jaar als topman van het bedrijf. Het is nog niet helder of Bolloré helemaal vertrekt, of dat hij in een andere hoedanigheid bij Jaguar Land Rover betrokken blijft.

Bolloré heeft weliswaar maar kort aan het hoofd van JLR gestaan, maar loodste het toch een belangrijk nieuw hoofdstuk in. Onder zijn leiderschap werd de knoop doorgehakt dat Jaguar vanaf 2025 alleen nog volledig elektrische auto's verkoopt en werd de marktpositie van Jaguar opnieuw overwogen. De reeds in ontwikkeling zijnde nieuwe elektrische Jaguar XJ en een nog naamloze elektrische Land Rover werden onder Bolloré's bewind in de kiem gesmoord.

De financiële topman van Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, neemt de taken van Bolloré over met ingang van het nieuwe jaar. Het zou daarbij gaan om een tijdelijke aanstelling als CEO. Mardell trad in 2019 in zijn rol als CFO van Jaguar Land Rover en was daarvoor in verschillende functies verantwoordelijk voor de financiële situatie van het bedrijf. Het is een ervaren rot binnen Jaguar Land Rover, hij is al sinds 1990 verbonden aan JLR, al waren het toen nog twee losse bedrijven.