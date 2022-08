CEO Audi: 'Porsche bouwt andere F1-motor'

Nu Audi in de Formule 1 stapt als motorleverancier, kijken we ook naar zustermerk Porsche en diens plannen in de F1. Volgens de CEO van Audi wordt dat een compleet ander verhaal.

Naast Audi zal ook zustermerk Porsche per 2026 in de Formule 1 stappen. Dan rijst de vraag: hoeveel zullen de krachtbronnen van de twee Volkswagen Group-fabrikanten op elkaar lijken. Nou, als we Audi-CEO Markus Duesmann moeten geloven worden het twee totaal andere F1-motoren. Nu Audi bekend heeft gemaakt dat het zijn eigen motoren gaat bouwen in Neuburg hing het al een beetje in de lucht, maar nu is de bevestiging er dus. De Porsche F1-motor wordt echt een eigen project en geen Audi-motor met een ander logo erop.

Volgens Motorsport.com geeft Duesmann er in België een duidelijke verklaring voor. De CEO stelt dat er 'intense discussies' over gevoerd zijn, maar dat uiteindelijk het voeren van twee losse motorprogramma's het verstandigst werd geacht. Volgens Duesmann heeft dat te maken met het feit dat de krachtbronnen in totaal andere chassis komen te hangen. Het is verstandiger om een krachtbron te ontwerpen die perfect bij de auto past, dan om de auto om de motor heen te moeten ontwerpen. Dat tweede is iets waar Red Bull bijvoorbeeld tegenaan liep toen het nog Renault-motoren gebruikte. De aanpak van Audi en Porsche zorgt ervoor dat de teams (waarschijnlijk respectievelijk Sauber en Red Bull) een zo goed mogelijk huwelijk tussen het chassis en de motor kunnen sluiten.

De twee merken gaan dus wel degelijk tegen elkaar strijden in de Formule 1 en dat is bijzonder. Het kost onderaan de streep namelijk meer geld voor de Volkswagen Group dan als het de twee operaties wél onder één dak had gehuisvest. Er is echter een belangrijk voordeel: er zullen vanuit twee hoeken innovaties uit de F1 terugvloeien naar de automerken van het concern. Porsche heeft mogelijk wel een belangrijk voordeel ten opzichte van Audi. Waar Audi helemaal from scratch begint, kan Porsche zeer waarschijnlijk aanhaken bij Red Bull Powertrains voor de ontwikkeling van zijn F1-motor.