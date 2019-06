CaraCore start met drie indelingen

De eerste integraalcamper van Weinsberg, dochter van Knaus, heet CaraCore. Het is een kampeerauto in het middensegment: er zijn drie plattegronden beschikbaar.

Tot eind jaren 90 bouwde Weinsberg ook een integraal: de Komet. Deze krijgt pas nu een opvolger. De CaraCore wordt door Fiat gemotoriseerd. Weinsberg kiest met de CaraCore voor een plek in de top van het middensegment. Het uiterlijk is karakteristiek door de rechte lijnen en de grote contrasten in het front. Dankzij een optioneel stylingpakket kun je het uiterlijk nog verder naar je eigen hand zetten, met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen.

Ledverlichting is binnen en buiten de standaard. Optioneel is een schuifmechanisme verkrijgbaar, waarmee je de gasflessen naar buiten trekt: handig bij het wisselen. Rijdend kunnen er vier personen mee, het aantal slaapplaatsen is dankzij het standaard hefbed boven de cabine zelfs vijf. De bedden zijn ruim twee meter lang. De keuken is uitgerust met een 142 liter grote koelkast die automatisch schakelt tussen 12V, 230V of gas.

De 700 MEG heeft van het drietal de grootste badkamer en een aparte douche, de 650 MF heeft achterin naast het tweepersoonsbed de douche en het toilet. De CaraCore 650 MEG heeft net als de 700 MEG achterin twee eenpersoonsbedden.

De nieuwe Caracore mag je in ons land naar schatting voor een bedrag vanaf € 68.500 de showroom uitrijden.