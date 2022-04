Verkoop gebruikte campers naar nieuw record

Het aantal nieuw geregistreerde campers daalde in het eerste kwartaal naar 574 exemplaren. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 668, wat neerkomt op een min van 14 procent. Volgens de Bovag hebben camperfabrikanten net als de autobranche last van leveringsproblemen door wereldwijde logistieke uitdagingen, chiptekorten en de oorlog in Oekraïne. Daardoor kunnen er simpelweg minder campers worden geproduceerd. Eriba-Hymer was in het eerste kwartaal de Nederlandse marktleider met een aandeel van bijna 14 procent, Adria volgde met bijna 11 procent. De gedeelde derde plek was voor Capron en Knaus, beide met een marktaandeel van 9 procent.

De vraag naar campers blijft echter onverminderd hoog. Dat blijkt wel uit de afzet van gebruikte exemplaren. Het afgelopen kwartaal leverde de vakhandel voor het eerst meer dan 4.000 occasions af in een eerste kwartaal van een kalenderjaar. Vorig jaar waren dat nog 3.802 campers, dit jaar komt het getal uit op 4.079 exemplaren. Camperhandelaren wreven vooral in januari en februari in hun handen, want toen pluste de vakhandel met respectievelijk 25 en 27 procent. In maart bleef het dan weer relatief stil in de showrooms, met een dip van 13 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Tussen particulieren onderling steeg de handel in campers met bijna 2,5 procent tot 3.956 transacties in het eerste kwartaal van 2022.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.