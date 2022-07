Camper wint wederom aan populariteit

Voor veel Nederlanders is het dit weekend feest, want de zomervakantie staat voor de deur. Uiteraard betekent dat ook dat men er weer op uit gaat, waarbij de camper enorm aan populariteit heeft gewonnen. Dat melden brancheverenigingen Bovag en dataspecialist RDC. Met name onder jongeren en jonge gezinnen is de camper steeds meer in trek.

Op 1 juli waren er in totaal 167.471 kampeerauto's geregistreerd in Nederland, een record volgens de Bovag. Sinds de uitbraak van de coronapandemie steeg het aantal campers met zo'n 30 procent, wat concreet neerkomt op een toename van 40.000 exemplaren. Het totaal aantal caravans en campers in Nederland komt nu uit op bijna 585.000. De caravans vormen wel de overgrote meerderheid daarvan. De camper is vooral in trek onder jongere gebruikers, blijkt uit de data. In het afgelopen jaar kochten bijna 6.900 particulieren van 45 jaar of jonger een tweedehands camper, tegenover ruim 4.800 in 2019. Dat is een stijging van 43 procent. Het camperbezit bij mensen tussen de 18 en 45 jaar steeg de afgelopen 2,5 jaar van 12.000 naar bijna 20.000 campers.

Wel lijkt de camper- en caravanmarkt dit jaar wat af te koelen. In de afgelopen zes maanden verkocht de vakhandel 9.133 gebruikte campers, 300 minder dan in dezelfde periode in 2021. In de particuliere verkoop wisselden 10.000 campers van eigenaar, volgens de Bovag 'marginaal minder' dan in 2021. De caravans doen het wat slechter. In de eerste helft van 2022 leverde de vakhandel namelijk 7.865 gebruikte caravans af, wat neerkomt op een daling van bijna 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tussen particulieren onderling werden de afgelopen zes maanden 17.831 caravans verhandeld, een daling van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. De cijfers van de nieuwverkoop vermeldt de Bovag niet.

