Cadillac Celestiq concept: aanval op EQS en i7

Wie denkt dat je voor elektrische toplimousines straks alleen bij de Duitse merken kan aankloppen, heeft het mis. Zo kwam uit Amerikaanse hoek al de Lucid Air, maar je kunt starks ook bij Cadillac aankloppen. In de vorm van deze Cadillac Celestiq concept krijgen we te zien hoe het luxemerk van General Motors dat aan gaat pakken.

Cadillac gaat qua ontwerp in ieder geval geheel zijn eigen weg. De Cadillac Celestiq lijkt een liftback, de naden bij de achterklep duiden er ook op dat die in zijn geheel mét achterruit omhoog kan, maar Cadillac spreekt zelf over een sedan. In ieder geval ziet het er speciaal en heel anders uit dan genoemde EQS en i7. Dat geldt voor meer zaken. Cadillac overlaadt de Celestiq met typische Cadillac-kenmerken, zoals de smalle en gestrekte achterlichten, maar ook een futuristisch doch kenmerkend Cadillac-front, dat bijna geheel uit een imitatie-grille lijkt te bestaan. Een echte grille heeft de Celestiq echter niet, daar het een EV is.

Hypermodern interieur

Het interieur van de Celestiq is minstens zo opvallend als het uiterlijk. Hier is het hypermodern, al heeft het dankzij tal van verchroomde accenten ook haast een beetje een retro-randje. Daar draagt het stuurwiel ook aan bij. Wat je uiteraard nog nooit eerder in een Cadillac hebt gezien, is het krankzinnig grote scherm dat bijna het complete dashboard beslaat. Een maar liefst 55-inch exemplaar. Nee, geen uit verschillende schermen bestaande unit zoals Mercedes' Hyperscreen, maar echt één doorlopend scherm. Naar wens kan dat dankzij een soort privacyfilter zo functioneren dat de passagier erop kan kijken zonder dat de bestuurder mee kan kijken. Wel zo prettig als je niet afgeleid wil worden door de film die je passagier zit te kijken.

Het dashboardscherm is natuurlijk niet het enige scherm, want in totaal vind je maar liefst vijf schermen in de Celestiq. Zo zit er op de middentunnel voorin ook nog een touchscreen, waarmee je het scherm in het dashboard kunt bedienen. Achterin kijk je vanuit riant ogende zetels uit op twee schermen die aan de voorstoelen hangen en ook hier zit in het midden nog een touchscreen. Hierop kun je niet alleen de gegevens die je op het scherm voor je wil zien oproepen, maar ook aan je stoelinstellingen sleutelen. Een fysieke draaiknop is, net als voorin, ook nog aanwezig om door de verschillende menu's te scrollen. Wie naar boven kijkt, ziet een bijna compleet uit glas opgetrokken dak. Geen conventioneel glas, maar 'Smart Glass', dat onder meer geheel verduisterd kan worden om toch nog een 'dichte' hemel te krijgen. Ook kun je over vier verschillende zones de verlichting in het dak aanpassen.

Technische specificaties een mysterie

Helaas is het tot op heden nog vooral plaatjes kijken en moeten we het met beperkte informatie technische informatie doen. Wel laat Cadillac los dat de volledig elektrische Celestiq, zoals we overigens al wisten, op het modulaire Ultium-platform staat. Er komt dus, in tegenstelling tot bij de BMW i7, geen versie met verbrandingsmotoren. Reken op een actieradius die de 600 km voorbijgaat om de i7 en EQS van een weerwoord te kunnen voorzien. Ook mag je logischerwijs rekenen op versies die tenminste 500 pk sterk zijn.

De Cadillac Celestiq kan uiteraard ook autonoom op pad. Dat kan dankzij General Motors' Ultra Cruise, waarmee het onder meer met Tesla's FSD wil concurreren. GM beloofde vorig jaar dat je hiermee volledig ‘handsfree’ door het verkeer moet kunnen gaan, ook op secundaire wegen en in de stad.

Meer informatie over de Cadillac Celestiq, en dan ook vooral de productieversie, verwachten we nog dit jaar. Waarschijnlijk duurt het nog wel minstens tot diep in 2023 voordat de eerste productie-Celestiqs de weg op gaan. In Europa hoeven we de Celestiq vooralsnog niet te verwachten, al flirt General Motors openlijk met het idee om met EV's ook de Europese markt te gaan bedienen.