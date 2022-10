BYD Atto 3 heeft Nederlands prijskaartje

Louwman maakt bekend wat de BYD Atto 3 moet kosten. De elektrische cross-over wordt bij ons duurder dan in Duitsland , maar blijft iets voordeliger dan de auto die we toch als zijn grote rivaal zien.

De BYD Atto 3 kost in Nederland minimaal €42.998, of €549 per maand in de private lease. Voor dat geld staat de Atto 3 in Comfort-uitvoering klaar. Er is ook een duurdere ‘Design’-uitvoering, maar met design heeft het verschil tussen de twee weinig van doen. De BYD Atto 3 Design biedt ten opzichte van de Comfort de Vehicle-to-Load-technologie (3,3 kW), waarmee de auto gebruikt kan worden om andere apparaten op te laden of te voeden. Ook heeft de Design een elektrisch bedienbare achterklep, interieurzuivering met ‘nanotechnologie’ en, wellicht het belangrijkste, een touchscreen van 15,6- in plaats van 12,8 inch. Draaibaar zijn ze allebei, dus ook bij het kleinere scherm kun je met een druk op de knop kiezen voor een staande of een liggende opstelling van het scherm.

In elk ander opzicht zijn beide versies exact gelijk. Dat betekent dat er voor beide uitvoeringen keuze is uit vijf kleuren, zonder meerprijs. Ook hebben beide versies altijd en verplicht het blauw/beige kunstlederen interieur, ook als je dat geen mooie kleurstelling vindt. Dat binnenste is ook heel compleet, inclusief bijvoorbeeld elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, sfeerverlichting en een panoramisch schuif-/kanteldak. Keyless entry, climate control, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen, ledverlichting rondom, een 360-gradencamera en 18-inch lichtmetaal horen er ook bij.

Ook beschikken beide versies over een elektromotor voorin met 204 pk en 310 Nm. De stroom komt uit BYD’s trots, de ‘Blade Battery’, in dit geval met 60,4 kWh netto. Dat brengt ons bij zijn belangrijke concurrent, de Kia Niro EV. Die auto heeft ook 204 pk vermogen. Zijn koppel blijft met 255 Nm weer iets achter, maar het accupakket van de Kia is met 64,8 kWh weer iets groter. Kia geeft 460 km op als actieradius, de BYD Atto 3 komt op een volle accu 420 km ver. BYD slaat weer terug met zijn prijs, want de Kia Niro EV moet minimaal €44.795 kosten. Bovendien doet de Niro EV het in basistrim Dynamicline zonder ledkoplampen, stoelverwarming of een schuifdak.

BYD zegt dat de eerste exemplaren van de BYD Atto 3 nog voor het einde van het jaar worden geleverd. Bezichtigen kan bij Louwman-dealers in Rotterdam en Amsterdam.