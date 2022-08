BYD Atto 3: elektrische Niro-rivaal voor Nederland

Het Chinese BYD komt naar Europa en coördineert die acties vanuit Nederland. Dat is allemaal niet nieuw, maar we kunnen nu wel een definitief lichtje schijnen over de modellen die de Chinese reus hier wil gaan voeren. Het gaat om drie volledig elektrische auto’s: de Tang, de Han en de Atto 3. Die laatste is het belangrijkst.

De Han en de Tang hebben we eerder gezien. De Han is een elektrische sedan en geldt als het voorlopige vlaggenschip van BYD, een imagomaker zo je wilt. Dat lijkt althans de rol die de auto in Europa moet gaan vervullen, want bij BYD weten ze ook wel dat deze elektrische sedan van 5-serie-formaat hier geen hardloper gaat worden. Meer kansen dichte we toe aan de BYD Tang. Dat is een grote, elektrische SUV die in Noorwegen al een tijdje te koop is en daar ook best succesvol blijkt te zijn.

Nu zitten ze in Noorwegen wat meer te wachten op grote, stoere auto’s met vierwielaandrijving dan bij ons. Daarom wordt voor Europa een derde model naar voren geschoven als de auto die hier voor de grote aantallen moet gaan zorgen: de BYD Atto 3. Dat is een auto die in China in 2021 werd gepresenteerd als BYD Yuan Plus. De Atto 3 - die naam komt van de attoseconde ofwel een triljoenste van een seconde – is een compacte, elektrische SUV. Daarmee opereert hij in een zeer belangrijk stukje van de Europese EV-markt, namelijk daar waar we bijvoorbeeld ook de Kia Niro EV aantreffen.

De Atto 3 is van een jongere generatie dan de andere twee modellen. Zo is dit de eerste BYD die op het e-Platform 3.0 staat, een nieuwe elektrische basis die volgens de Chinezen een aantal noviteiten met zich meebrengt. Zo is het accupakket hier onderdeel van de constructie, die daardoor lichter en stijver zou moeten zijn.

Blade Battery

De accu zelf is ook bijzonder, want het gaat om wat BYD een ‘Blade Battery’ noemt. Dat is een lithium-ijzer-fosfaat-accu (LFP), een accusoort met minder zeldzame aardmetalen en een lagere productieprijs dan gebruikelijk. Een belangrijk nadeel is dat de energiedichtheid lager is, maar daar heeft BYD wat op gevonden. In plaats van de accucellen – een soort platte ‘pakketjes’ – in modules te stoppen en die modules in het pakket te bouwen, worden de cellen bij de ‘Blade Battery’ direct tot een pakket samengevoegd. Dat scheelt volume, geld en gewicht, zegt BYD. De accu in de Atto 3 heeft een capaciteit van 60 kWh, goed voor een WLTP-bereik van 440 kilometer. Snelladen gaat met 88 kWh. Volgens BYD is dat niet persé de piek, maar een snelheid die de auto daadwerkelijk langere tijd kan volhouden. De Atto 3 beschikt ook over Vehicle-to-Load-technologie, zodat het mogelijk is om de auto te gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien.

In tegenstelling tot de Han en de Tang is de Atto 3 een voorwielaandrijver. Zijn elektromotor levert 150 kW ofwel 204 pk, goed voor een 0-100-tijd van 7,3 seconden.

Bijzonder interieur

De buitenkant van de BYD Atto 3 oogt netjes, maar is tegelijkertijd niet al te opzienbarend. Het interieur vormt daarmee een opvallend contrast, want hier is alles anders dan we gewend zijn. Golvende lijnen, bijzondere kleuren en materialen en bizarre details zorgen voor een unieke sfeer, die in het echt ook daadwerkelijk geslaagd oogt. Uiteraard is de vormgeving smaakgevoelig, maar hij is in ieder geval wel consistent doorgevoerd. Heel bijzonder is ook het centrale touchscreen, dat met een druk op de knop van een liggende naar een staande positie kan worden gedraaid.

Prijzen en uitrustingsspecificaties van de Atto 3 zijn er nog niet. Die volgen vermoedelijk in oktober, als BYD zijn opwachting maakt op de autosalon van Parijs. Wel weten we al dat de prijslijst erg compact zal zijn. BYD wil namelijk niet werken met veel losse opties of sterk van elkaar verschillende uitvoeringen, maar maakt het meeste gewoon standaard. Dat geldt bijvoorbeeld voor een warmtepomp, maar ook voor Level 2-autonomie en een panoramisch schuif/kanteldak. BYD laat bovendien geen gras groeien over de Europese lancering: nog dit jaar moeten de eerste auto's van het merk aan Nederlandse klanten worden afgeleverd.