Buick breidt uit met Encore GX

Buick breidt zijn Noord-Amerikaanse SUV-portfolio uit met de Encore GX. De verlengde versie van een auto die in die markt níet te krijgen is.

In april dit jaar lanceerde Buick in China een nieuwe Encore, een auto die direct een technisch verwant broertje met een langere wielbasis én een aangepaste koets kreeg: de Encore GX. De nieuwe Encore komt niet naar de Noord-Amerikaanse markt, in plaats daarvan blijft Buick voorlopig de oude Encore verkopen, een auto die wij in Opel-vorm kennen als de Mokka X. De langere Encore GX komt echter wél!

De Encore GX krijgt in de Noord-Amerikaanse verkooplijsten een plek tussen de Encore en de beduidend forsere Envision. Technische specificaties houdt Buick nog even onder de pet, al is wel bekend dat de auto een geblazen 1.2 onder de kap krijgt met een niet nader gespecificeerd vermogen. Ook komt een 1,3-liter grote benzinemotor naar de SUV. Wie de 1.3 bestelt, kan ook opteren voor vierwielaandrijving. Zowel de 1.2 als de 1.3 zijn gekoppeld aan een CVT-transmissie.

De SUV meet 4,46 meter in de lengte, is 1,81 meter breed en 1,62 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,64 meter. De nieuwe Encore die niet naar de Verenigde Staten komt, is 4,28 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. Naar Europa komen beide hoogpotigen niet.