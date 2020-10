Bugatti toont hart van nieuwe hypercar

Een week geleden verscheen er op de social mediakanalen van Bugatti ineens een achterste van een onbekende Bugatti met daarin x-vormige verlichting. Deze week begon vervolgens met de cryptische hint '0,67', dat lijkt te duiden op de pk/kiloverhouding. Laat dat nou precies overeenkomen met de nieuwe eisen van het WEC voor de nieuwe LMH-auto's. De behoorlijk lage en duidelijk voor het circuit gebouwde auto in kwestie werd ook nog eens gespot op Circuit Paul Ricard en al met al vielen alle puzzelstukjes daarmee aardig op hun plaats. Zo leek het, althans.

Deze jongste teaserfoto wekt toch de twijfel of het wel om een LMH-auto gaat. Nu zien we onder meer de aandrijflijn, het stuur en de wielen van het scheurmonster. Hoewel het stuur het racedoel van de auto verraadt, zien we achter de twee (!) voorstoelen iets dat we niet verwachten voor een WEC-deelname. Daar zien we namelijk een motor dat we herkennen: de machtige W16 die dienstdoet in de Chiron. Het gigantische blok is onder meer vanwege het gewicht niet direct een logische keuze voor een LMH-auto en is in de Chiron ook veel te krachtig voor het WEC. In de reglementen staat immers dat de hypercars 'slechts' 670 pk mogen leveren, nog niet de helft van de normale kracht van de W16.

Gelukkig horen we morgen hoe of wat, maar het lijkt dus toch eerder om een extreem krachtige hypercar te gaan die verder losstaat van een deelname aan het WEC. Een lichtere auto met dezelfde kracht; wie weet bedoelen ze wel 0,67 kilo per pk! 1.500 pk in een auto van 1.000 kilo? In dat geval mag de SSC Tuatara zijn borst alvast natmaken voor een nieuwe recordpoging van Bugatti.