BRM V16 nu echt herboren

De eerste replica van de BRM V16 is af en helemaal klaar voor het echte werk. De compleet nieuwe maar volgens originele bouwtekeningen gebouwde BRM heeft z'n machtige brul in het openbaar laten horen.

Wie een beetje de best klinkende motoren ooit op een rijtje heeft, weet ongetwijfeld van het bestaan van de BRM (P15) V16. Een Formule 1-auto uit de jaren 50 met een V16 die - eenmaal hoog in de toeren - als een angstaanjagend monster schreeuwt. Krap een jaar geleden werd bekend dat er drie nieuwe exemplaren van worden gebouwd, vrijwel één op één zoals het origineel ooit gemaakt werd. In maart kregen we de nieuwe V16 al te horen, nu ligt-ie ook werkelijk in de auto en die is het circuit al op geweest.

Het eerste exemplaar gaat naar John Owen (foto 2), de kleinzoon van de teambaas van het BRM F1-team uit de jaren 50. Owen hoorde als klein jongetje de machtige V16 toen BRM nog meedeed in de F1 en vindt het waanzinnig dat hij het geluid nu weer hoort, uit zijn eigen auto: "Het was een ongelofelijk moment toen ik die V16 weer hoorde na al die jaren. Echt een droom die uitkwam." De circuitbeheerder gaf BRM nog even 'een tik op de vingers voor de herrie' toen de V16 eenmaal 9.000 tpm draaide. Dan mogen de bezoekers van Goodwood Revival dit weekend hun borst natmaken, want daar komt de BRM V16 namelijk ook in actie.