Bristol weer failliet

Het lijkt nu echt over en uit voor Bristol. Het oude Britse merk werd amper tien jaar geleden nog gered, maar nu heeft het Britse gerechtshof bepaald dat de boel in de liquidatieverkoop moet. De huidige eigenaar heeft naar verluidt amper geprobeerd dit te voorkomen.

Inmiddels is het 3,5 jaar geleden dat Bristol nieuw leven ingeblazen werd met de komst van de Bullet. Onder de nieuwe eigenaren leek het in 2011 failliet verklaarde merk weer verder te kunnen. Het heeft niet mogen baten. Na de Bullet werd het stil en hier lijkt het weer bij te blijven. Diverse Britse media, waaronder Autocar, melden dat de overgebleven middelen van Bristol verkocht dienen te worden om geldeisers af te betalen. Er is inmiddels een curator aangesteld.

Eind vorig jaar werd al door het hooggerechtshof bepaald dat Bristol Automotive onder curatele gesteld moest worden. Er zou op dat moment niemand aanwezig geweest zijn om de zaak te verdedigen vanuit Bristol. Afgelopen maand ging eigenaar Kamkorp Limited verrassend genoeg wel in hoger beroep, maar zonder succes. Daarmee is de kous nu af. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog werkzaam zijn bij Bristol.

Het direct na de oorlog opgerichte automerk, dat voortkwam uit vliegtuigbouwer Bristol, was een groot deel van haar bestaan zeer exclusief en moest het van de grote aantallen niet hebben. In het nieuwe millennium wisselde Bristol van eigenaar, maar de op oude techniek leunende Fighter en Blenheim wisten de kas niet voldoende te spekken. Ook de maar liefst € 300.000 kostende Bullet is daarin dus niet geslaagd.