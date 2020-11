Brembo dringt fijnstofuitstoot door remmen terug

De 'Greentive'-remschijf is in eerste instantie gericht op het topsegment van de automarkt. Brembo wil met dit concept naar eigen zeggen een bijdrage leveren aan de reductie van de totale uitstoot van auto's. De remschijf heeft volgens Brembo een extra coatingslaag die maakt dat er minder snel corrosie en slijtage aan de schijf optreedt. De hoeveelheid remstof die vrijkomt bij het remmen moet daarmee met 50 procent worden teruggedrongen. Niet alleen is dat beter voor het milieu, maar ook blijven de wielen langer schoon. Corrosie is met name een probleem bij elektrische auto's, omdat die het remsysteem dankzij regeneratief remmen minder zwaar belasten dan conventionele brandstofauto's.

In uiterlijk opzicht is de nieuwe remschijf te herkennen aan het spiegelende effect van de coating en het Brembo-logo op de schijf zelf. Wanneer het logootje eraf is gesleten, is dat een indicatie dat de remmen aan vervanging toe zijn. De coating is toepasbaar op alle soorten remschijven die Brembo aanbiedt. Naast de 'Greentive'-schijven introduceert de fabrikant een nieuw soort remveer waarmee de remklauw sneller terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie bij het loslaten van het rempedaal. Hierdoor voorkomt men naar eigen zeggen overtollige wrijving en moeten zowel de remschijven als de blokken langer mee gaan.

Andere vorm van uitstootreductie

Momenteel zit de nieuwe remschijf nog in de ontwikkelingsfase met autofabrikanten, meldt ontwikkelingschef Alessandro Ciotti aan Automotive News. Volgens hem gaan de nieuwe technologieën niet direct bijdragen aan extra omzet, maar zijn ze er vooral om het innovatieve karakter van Brembo te benadrukken. Hoe effectief de coating werkelijk is, moet later blijken. Overigens zijn de remmen niet het enige aspect waarin wordt gewerkt aan een verdere verduurzaming. In september won een groep Britse studenten de James Dyson Award met een oplossing die milieuvervuiling door bandenslijtage moet tegengaan.