Brabham onthult straatlegale BT62R

Brabham heeft een straatlegale versie van haar BT62 onthuld. De auto krijgt de toevoeging 'R', dat natuurlijk voor 'road' staat. De BT62R is vast goed voor vergelijkbaar plezier als met de BT62, maar is op een paar punten nét iets subtieler.

Een dikke twee jaar geleden werd de naam Brabham nieuw leven ingeblazen. Het begon ooit allemaal met Formule 1-coureur Jack Brabham, daarna was er ook een tijdje het F1-team van Brabham en met de onthulling van de BT62 in 2018 was er ook het automerk. De BT62 mag de naam van de drievoudig F1-kampioen met trots dragen, want het is een bloedsnelle creatie die zich op het circuit mag bewijzen. Puur op het circuit, niet op de openbare weg. Al kwam het Australische merk vorig jaar al met aanpassingsmogelijkheden om de BT62 tóch op de weg te mogen gebruiken, een af-fabriek straatlegale variant was er nog niet. Tot nu.

De BT62R blijft héél dichtbij z'n circuitbroer. Dat betekent dat er in wezen dezelfde auto staat, met dus de 710 pk sterke 5,4-liter V8 afkomstig van Ford achter de twee voorstoelen. Schakelen gaat met een sequentiële zesbak. In pakweg 3 seconden staat vanaf stilstand 100 km/h op de teller en het feestje houdt pas op rond de 320 km/h. Net als bij de BT62 moet ook bij de R het vleugelwerk rondom en de enorme achterspoiler ervoor zorgen dat het geheel tegen het asfalt gedrukt blijft. Bij BT62 genereert dat maximaal 1.200 kilo downforce.

De R heeft een iets subtielere spoilerlip aan de voorzijde en aangepaste diffuser om het op de openbare weg heel te houden, dus die moet het waarschijnlijk wel met iets minder neerwaartse druk doen. Daarbij heeft Brabham het uitlaatsysteem aangepast om de politie te vriend te houden en is de rijhoogte aan te passen. Wel zo prettig als je een weg vol drempels of kuilen treft. Ook de stoelen zijn anders dan in de circuit-BT62 en er is (optioneel) een geluidssysteem en airco aanwezig. Het is nog niet helder wat de auto moet kosten, maar het wordt ongetwijfeld een duur en exclusief verhaaltje. De bekende BT62 kost namelijk omgerekend minimaal €167.000 na aanpassing voor gebruik op de openbare weg. Brabham zegt al een aantal BT62R's te hebben verkocht en de eerste binnen enkele weken te leveren.