BMW zwaait de machtige V12 uit

Het is bij BMW binnenkort toch echt over en uit voor de V12. Het merk bouwt nog een laatste serie 7-serie met V12 om afscheid van het 6,6 liter grote blok te nemen.

Waar de ene na de andere autofabrikant de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren staakt en zich volledig toelegt op de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen, werkt BMW gewoon aan een nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren. Daar zitten onder meer zes- en achtcilinders tussen, maar een nieuwe V12 kom je in de toekomst bij BMW niet meer tegen. Hoewel BMW al sinds 1987 twaalfcilinders in zijn auto's hangt, neemt het merk nu echt afscheid van de krachtcentrale met twaalf pitten.

In juni dit jaar start BMW de productie van de allerlaatste reeks V12's. De twaalfcilinder die BMW nog in zijn portfolio heeft, is bepaald geen kinderachtige machine. Het betreft de met twee turbo's uitgeruste 6.6 V12 die het merk in de M760 Li hangt. Tot 2020 werd die absolute topversie van de 7-serie ook in Nederland geleverd.

De Amerikaanse tak van BMW kondigt nog een allerlaatste reeks van de M760i aan voor de lokale markt. Er komen - je raadt het al - slechts 12 van deze uitzwaaimodellen beschikbaar. Die twaalf toplimo's gaan niet zomaar in de verkoop. BMW USA zegt zelf klanten die "[...] een lange geschiedenis met 7-series met V12" hebben te benaderen en ze tot aankoop te verleiden. De laatste reeks 7's met twaalfcilinder worden uitgevoerd in een speciale The Final V12-uitvoering. Deze krijgen een V12-aanduiding op de kont, speciaal lichtmetaal en n allerhande van BMW Individual afkomstige lekkernijen.

Een eind van een tijdperk. Alhoewel, bij BMW. Rolls-Royce, ook onderdeel van BMW Group, levert een 6.75 V12 in de Ghost, Phantom en Cullinan. Die twaalfcilinder is van BMW afkomstig en is in feite een opgeboorde versie van de 6,6 V12 die bij BMW een plekje in de geschiedenisboeken krijgt. Vanaf 2030 verkoopt Rolls-Royce naar eigen zeggen alleen nog elektrische auto's. De 6.75 V12 is dus ook de laatste twaalfcilinder die je nog bij Rolls-Royce zult zien.