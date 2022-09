BMW Z4 krijgt kleine opfrisbeurt

Zo grondig als BMW de X7 onlangs een facelift gaf, zo subtiel gaat het merk te werk tijdens het bijpunten van de Z4. De BMW Z4 M40i met 340 pk sterke 3.0 zes-in-lijn was altijd standaard uitgerust met het M Sport-pakket. Dit pakket - dat onder meer sportiever bumperwerk naar de Z4 brengt - is in vernieuwde vorm nu standaard op alle Z4's. Inderdaad, dus ook op de Z4 met vierpitters. Dan hebben we het dus over de sDrive20i met 197 pk sterke 2.0 en over de sDrive30i met een 258 pk sterke variant van die tweeliter. De Advantage, Sport Line en de losse M Sport-optie komen over het gehele leveringsgamma te vervallen.

Ongeacht de gekozen motorversie heeft elke BMW Z4 nu een voorbumper met daarin drie grote openingen. Een andere interessante maar nog altijd een subtiele vinden we bij de grille. Hoewel die zijn vorm behoudt zijn de nieren wel ingevuld met een rustiger ogend gaaswerk. De Z4 M40i herken je onder meer aan zijn trapeziumvormige uitlaateindstukken en aan de grijze zijspiegelkappen. BMW brengt verder onder meer nieuw M-lichtmetaal en drie nieuwe lakkleuren naar de Z4. Verder is M Lights Shadow Line nieuw, een optie die kan worden besteld in combinatie met de tevens adaptieve ledkoplampen. M Lights Shadow Line geeft de koplampen donkere inzetstukken. Elke Z4 beschikt standaard over zaken als over twee zones gescheiden klimaatregeling, parkeersensoren voor en achter en stoelverwarming.

Ook de vernieuwde BMW Z4 wordt gewoon weer in Oostenrijk gebouwd door Magna Steyr dat al zo'n 55.000 exemplaren van de huidige generatie Z4 heeft geproduceerd. Duitsland is met afstand de grootste markt voor de Z4, grofweg 26 procent van alle gebouwde exemplaren van de huidige Z4 rijden daar rond. De opgefriste BMW Z4 moet omstreeks november op de markt komen. Net als voorheen is de sDrive20i er in andere markten weer met een handgeschakelde zesbak. Of de sDrive20i naast met automaat in Nederland ook in combinatie met een handbak geleverd gaat worden is op moment van schrijven nog niet bekend.