BMW Z4 krijgt kleine facelift

De BMW Z4 wordt dit jaar vier jaar oud en dat betekent dat er in München al lang en breed is nagedacht over een gefacelifte versie. Die opgewaardeerde BMW Z4 is op deze set foto's voor het eerst te zien, al hangt de roadster nog behoorlijk in de camouflageplakkers.

BMW stelde de huidige 'G29'-reeks van de Z4 in augustus 2018 aan de wereld voor. Die derde generatie Z4 wisselde onder meer het stalen klapdak van zijn directe voorganger om voor een stoffen dakje. Voor het eerst in het bestaan van de Z4 kreeg de roadster een technisch zustermodel van een andere fabrikant: de Toyota Supra. De Z4 is voor BMW natuurlijk geen verkoopknaller en dus verbaast het ons ook niet dat de Z4 afgaande op deze spionagefoto's niet bepaald grondig wordt vernieuwd.

Ondanks dat BMW de complete koets van het testexemplaar heeft beplakt met een psychedelisch stickervelletje, lijken de de aanpassingen zich te beperken tot de grille en de bumpers. Mocht de BMW Z4 daadwerkelijk nieuwe verlichting aan voor- en achterzijde krijgen, dan zitten die nieuwe lichtunits in ieder geval niet op dit testmodel. Verder is het in theorie mogelijk dat BMW de Z4 net als de 3-serie een vernieuwd dashboard geeft met daarin het gebogen paneel waarin het instrumentarium en infotainmentsysteem zijn ondergebracht. Het zou ons echter niet verbazen als BMW gezien de kleine verkoopaantallen van de Z4 besluit het binnenste van te laten voor wat het is.

De BMW Z4 is in Nederland te krijgen met vier- en zescilinders. De instapversie is de 194 pk sterke Z4 sDrive20i, een smaak die de tevens achterwielaangedreven sDrive30i met 258 pk sterke 2.0 viercilinder boven zich heeft. De M40i is de topversie, deze vierwielaangedreven variant heeft namelijk de 340 pk sterke 3.0 zes-in-lijn in z'n neus hangen. In Nederland zijn alle Z4's uitgerust met een automaat, maar dat betekent niet de huidige generatie Z4 het zonder handbak moet doen. Onder meer in Duitsland levert BMW de Z4 sDrive20i namelijk ook gewoon met een handgeschakelde zesbak.

BMW Z4

Verspreid over drie generaties heeft BMW in Nederland in totaal 3.624 Z4's verkocht. Voorganger Z3 was goed voor in totaal 3.128 in Nederland geleverde exemplaren. In 2021 verkocht BMW in ons land nog 226 Z4's. Dat waren er doodleuk meer dan van de X2 (205 stuks), X4 (204 stuks), 7-serie (186 stuks), 8-serie (130 stuks), X6 (122 stuks), X7 (66 stuks) en de bijna al vergeten 6-serie Gran Turismo.