BMW X1 onder het mes

Wat gaat de tijd toch snel. De huidige, tweede generatie X1 stamt alweer uit 2015 en dat betekent dat BMW's X-model met het laagste getal nu zo'n 3,5 jaar op de markt is. Tijd voor een facelift, maar BMW acht het ontwerp van het origineel goed houdbaar. Hardhandig wordt de X1 op optisch vlak namelijk niet aangepakt.

De bijgewerkte X1 is van voren te herkennen aan zijn vernieuwde adaptieve led-koplampen, exemplaren met hexagonaal-vormige lenzen. De nu grotere nieren van de grille ontmoeten elkaar voortaan in het midden en lager op de neus monteert BMW een volledig nieuwe bumper waarvan het exacte ontwerp afhangt van de gekozen versie. De X1 gaat namelijk auto's als de X2 achterna en dat betekent dat er wat design betreft duidelijke verschillen zitten tussen versies als de xLine, Sport Line en M Sport. De M Sport is logischerwijs de sportiefste van het stel. Deze uitvoering heeft standaard een M Sport-onderstel, zwarte details rondom én een optisch M-pakket. Welke versie je ook kiest, bij geen van de smaken keren de 'losse pitten', die onder de reguliere koplampen zaten, terug. Achterop zien we nieuwe verlichting en het X1-embleem verhuist naar linksonder op de klep.

In het interieur past BMW nieuwe materialen toe en ook stelt het nieuwe stiksels beschikbaar. Meer nieuws komt in de vorm van het standaard aanwezige 6,5 inch grote infotainmentdisplay. Wie navigatie bestelt, krijgt een 8,8 inch groot display en wie helemaal losgaat, krijgt een 10,25 inch grote unit die ook via de iDrive-draaiknop te bedienen valt.

Nog een kleine X1-noviteit: in de linker buitenspiegel is een projector verwerkt die het X1-logo in twee kleuren op de grond projecteert. Chic. BMW stelt verder vier nieuwe ontwerpen voor de wielen en drie nieuwe lakkleuren beschikbaar: Jucaro Beige, Individual Bay Metallic en Misano Blau. Die laatste is voorbehouden aan de M Sport.

Motoren

Aan de samenstelling van de motorenlijst verandert in de basis niet heel veel. Wel voegt BMW een krachtigere diesel aan de lijst toe, de 231 pk en 450 Nm sterke xDrive25d die altijd is gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 6,5 tellen achter de rug. Deze nieuwe versie komt dus boven de 190 pk en 400 Nm sterke vierwielaangedreven xDrive20d en voorwielaangedreven sDrive20d te staan, versies die ook altijd van een automaat zijn voorzien. Iets lager op de ladder staan de sDrive18d en xDrive18d. Deze 150 pk en 330 Nm sterke diesels zijn nu altijd gekoppeld aan een handbak. Voorheen waren ze ook met automaat te krijgen. De instapdiesel is de 116 pk en 270 Nm sterke sDrive16d, een versie die standaard gekoppeld is aan een handbak maar optioneel leverbaar is met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Ook de benzinelijst is een bekende. BMW trapt af met de 140 pk en 220 Nm sterke sDrive18i, al is deze in alle gevallen voorzien van een handbak terwijl je hem momenteel ook met automaat kunt krijgen. Hoger op de ladder staan de 192 pk en 280 Nm sterke sDrive20i en xDrive20i. Deze benzinesmaken zijn vooralsnog altijd voorzien aan een automaat. Bovenaan de lijst staat de xDrive25i, een altijd vierwielaangedreven versie met een 231 pk en 350 Nm sterk hart die alleen met achttraps Steptronic-automaat is te krijgen. Een sprintje naar een snelheid van 100 km/h is in deze variant in 6,5 tellen voorbij.

Goed nieuws: de sDrive16d en de xDrive25d voldoen al aan de EU6d-emissienormen. Mogelijk wordt de motorenlijst de komende maanden uitgebreid en aangevuld. Nog beter nieuws: volgend jaar breidt BMW de line-up uit met de xDrive25e, een plug-in hybride met een 9,7 kWh groot accupakket aan boord, genoeg voor een elektrisch bereik van meer dan 50 WLTP-kilometers. In China is van de, overigens verlengde, X1 al een xDrive25e-versie te koop. Meer daarover lees je hier.

Prijzen

De bijgewerkte X1 is vanaf eind juli bij de Nederlandse dealers te vinden. De prijzen zijn als volgt: