BMW sluit hechtere band met Jaguar Land Rover niet uit

Om Jaguar Land Rover meer weerbaar te maken voor de toekomst lijkt Tata voor het Britse concern de handen ineen te willen slaan met een andere grote speler in de auto-industrie. Een uitbreiding van de bestaande samenwerking met BMW zou een logische stap zijn. Een dergelijke toenadering door JLR werd niet ontkend door BMW en vandaag laat ook de CEO van het Duitse bedrijf zich niet al te gereserveerd uit: "Samenwerking is de nieuwe norm. Met Jaguar Land Rover hebben we al een samenwerking op het gebied van elektrische aandrijflijnen aangekondigd en dat loopt heel goed. We hebben ook een andere samenwerking op het gebied van verbrandingsmotoren met het bedrijf lopen", aldus Zipse tijdens een evenement in BMW's 'Battery Cell Competence Centre' in München, waarbij AutoWeek ook aanwezig is.

Hoewel Zipse daarbij wel aangeeft dat hij verder nog niet kan ingaan op iets 'wat nog niet is besloten', wordt een nauwere samenwerking niet uitgesloten. "Andere zaken liggen nog in de toekomst", zo voegt hij eraan toe. BMW heeft naast kennis over elektrische aandrijflijnen ook al de nodige ervaring in huis op het gebied van Britse merken. Mini en Rolls-Royce vallen immers ook onder de BMW Group. Misschien kunnen de Duitsers daar op den duur dus nog twee Britse merken aan toevoegen, maar vooralsnog zou Tata alleen willen praten over een partnerschap en nog geen volledige overname.