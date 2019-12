BMW komt met nieuwe M4 GT3

BMW heeft een nieuwe M3 én M4 in de ontwikkelingskamers staan en van die laatste zit een heftige GT3-raceversie in het vat. Het is dat circuitspeeltje waar BMW vandaag een eerste teaser van laat zien.

Dat BMW in ieder geval de M-versie van de nieuwe 4-serie de controversiële grille geeft die het merk eerder al toepaste op de Concept 4, valt na het zien van deze teaserafbeelding niet meer te ontkennen. Nu rest de vraag of ook de reguliere 4-serie de heftige 'varkenssnuit' krijgt, daar de Concept 4 namelijk als voorbode diende van de nieuwe 4-serie. Het échte nieuws zit hem bij deze plaat overigens niet in de neus, maar in het totaalplaatje. We zien hier namelijk het eerste stukje van de op de nieuwe M4 gebaseerde M4 GT3-racer, een auto die als opvolger dient van de M6 GT3 die al sinds 2016 zijn rondes over de circuits maakt.

BMW noemt dat de nieuwe M4 een meer dan 500 pk sterke zes-in-lijn in zijn snuit krijgt, een machine die ook deze nieuwe M4 GT3 gaat aandrijven. Momenteel beschikken de M-versies van de X3 én X4 over een zes-in-lijn die in de reguliere M-smaak 480 pk en als Competition 510 pk opwekt. Of BMW de 'instap-M4' direct 510 pk geeft, valt nog te bezien. BMW gaat de M4 GT3 dit jaar nog uitvoerig doorontwikkelen en boekt ook 2021 in als jaar waarin het de auto nog aan de tand moet voelen. In 2022 zal de auto daadwerkelijk op de orderlijsten en op dus op de circuits verschijnen.