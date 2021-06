BMW iX: precieze specificaties en M-versie

De eind vorig jaar onthulde BMW iX wordt aanvankelijk leverbaar in twee smaken: de iX xDrive40 en iX xDrive50. Zoals de namen al zeggen is de iX altijd vierwielaangedreven. Wat we globaal van deze twee versies konden verwachten, werd in maart duidelijk. Nu zijn de precieze cijfers bekend.

De iX xDrive40 stampt een vermogen van 326 pk uit de twee elektromotoren en haalt zijn kracht uit een accupakket met 76,6 kWh brutocapaciteit (71 kWh netto). Genoeg om de iX in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/h te doen versnellen. Bijladen kan met de 11 kW boordlader of met maximaal 150 kW laadvermogen aan de snellader. In dat laatste geval heb je 31 minuten nodig om de accu van 10 tot 80 procent vol te laden. Het WLTP-bereik met een volle accu bedraagt 425 km. De prijs was reeds bekend: de iX xDrive40 wordt leverbaar vanaf €86.972.

Wie een flinke duit meer neerlegt, krijgt voor een minimale prijs van €105.472 de sleutels in handen van de iX xDrive50. Die heeft ook wel een flink pak meer in huis dan de xDrive40. In de xDrive50 persen de elektromotoren er namelijk 523 pk vermogen uit en doet een accupakket dienst met een brutocapaciteit van 111,5 kWh (105,2 kWh netto). De iX xDrive50 heeft slechts 4,6 seconden nodig voor de 0-100-sprint en heeft bovendien een behoorlijk forsere actieradius: 630 km volgens de WLTP-cyclus. Bijladen kan ook sneller dan bij de xDrive 40, want de xDrive50 kan tot 200 kW laadvermogen aan. Van 10 tot 80 procent laden is met dat laadvermogen in 35 minuten gepiept. Overigens komt voor beide versies op den duur nog een 22 kW boordlader op de bestellijst, maar vooralsnog moet je het dus met een 11 kW-exemplaar doen.

iX M60

BMW grijpt het moment aan om ook alvast een leuke stip aan de horizon te zetten. Er komt namelijk op den duur een heuse M-versie van de iX, de iX M60. Daarvan kan BMW op dit moment nog geen precieze cijfers geven, maar het laat al wel vast los dat de iX M60 'ruim 600 pk' vermogen tot z'n beschikking krijgt. Mogelijk gaat het doek er dit jaar nog af, maar we houden er al voorzichtig rekening mee dat de iX M60 pas volgend jaar leverbaar wordt. De eerste 'elektrische M' wordt in dat geval dus niet de iX, maar de onlangs gelekte i4 'M50'.

Hier lees je meer over de BMW iX.