BMW iX – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De BMW iX was deze week al kort in ons land, zodat collega Joas er vast uitgebreid omheen kon lopen . Inmiddels weten we ook wat het leveringsgamma wordt, dus is het hoog tijd om te kijken wat je precies kijkt voor de behoorlijk stevige vraagprijs.

BMW iX xDrive40 - € 86.932,11

Eigenlijk maken we het onszelf alleen maar makkelijk door een elektrisch model door te zagen in ‘Back to Basics’. Behalve in technisch opzicht lijken fabrikanten namelijk ook qua verkoopmodel steeds meer in de voetsporen van Tesla te treden. Dat betekent minder losse opties, minder modelvarianten en een rijkere standaarduitrusting, dit om het productie- en verkoopproces zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Bij de iX is dat niet anders. BMW levert ‘m als xDrive40 en xDrive50 en in beide gevallen is er eigenlijk geen sprake van een optielijst. Wel is de auto er als Essense, Balance en Signature. Zelfs bij de Essense kun je kiezen voor een Sportpakket, waarbij de term ‘M’ opvallend angstvallig wordt vermeden. Typisch, want met een sportievere voor- en achterbumper, dito wielen en blauwe remklauwen kun je dit wel degelijk vergelijken met wat op andere modellen een M-pakket heet.

22-inch

De standaardversie van de iX staat echter ook al op 22-inch lichtmetaal, dus komt hij bepaald niet lullig over. Kopers kunnen kosteloos kiezen voor 21-inch exemplaren, waarbij er zelfs keuze is uit twee varianten. Dat lijkt raar en is ongebruikelijk, maar ongetwijfeld biedt het 21-inch wiel voordelen als het gaat om verbruik en comfort. Qua exterieurkleuren is de keuze voor de ‘knakenrijder’ met 86 mille wel beperkt: ‘Alpinweiss’ is de enige gratis optie. De afwerking van de koets is zwart, waar de net iets meer aangeklede introductieversies onder meer onder de zijruiten een typische bronskleur meekrijgen.

Toch is het thema ‘kleur’ hier nog tijdrovend, want voor het interieur biedt BMW zonder meerprijs keuze uit maar liefst drie varianten. Buiten het voor de hand liggende zwart is er keuze uit ‘Mokka’ (donkerbruin) en ‘Oyster’ (bijna wit), in alle gevallen op bijzondere wijze gecombineerd met koperkleurige elementen.

4 zones

Ongeacht de gekozen kleur oogt het iX-binnenste erg compleet. De imposante, ietwat gebogen schermcombinatie is bijvoorbeeld gewoon standaard en bevat behalve navigatie allerlei slimme connectiviteitsfuncties. BMW voorziet ook in climate control met niet minder dan vier verschillende zones, zodat iedereen er z’n eigen temperatuur op na kan houden. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de verwarming op zo efficiënt mogelijke wijze geschiedt, terwijl verwarmbare en geventileerde stoelen de voorste inzittenden met minimaal verlies op temperatuur houden.

Vers

Ook een draadloze telefoonlader is gewoon standaard, net als BMW’s Driving Assistant-pakket dat de iX onder bepaalde voorwaarden keurig tussen de lijntjes houdt. Al met al is de standaarduitrusting van de iX meer dan behoorlijk en voldoet een metallic-kleurtje eigenlijk al om ‘m zeer compleet te doen ogen. Wel is het zo dat de auto nog erg vers is en wegens het vooralsnog ontbreken van een definitieve prijslijst nog niet alles duidelijk is. Wellicht mag de auto dus nog eens voor een herkansing, maar voorlopig ziet het er goed uit.

iX3

Met een vanafprijs van om precies te zijn € 86.932,11 (ja, echt) is de iX een stuk duurder dan de iX3, die ook al eens in deze rubriek voorbijkwam. Hij is echter ook groter, heeft vierwielaandrijving en is verder op technologisch vlak. Een grotere actieradius zit er dan weer niet in. Voor de basisprijs krijg je namelijk een iX xDrive40 mee en dat betekent een WLTP-bereik van 416 km, waar de iX3 460 km belooft. De iX slaat weer terug als het gaat om snelheid, want met 326 pk en een 0-100-tijd van 6,1 seconden komt ook deze ‘instapper’ al goed van z’n plek.