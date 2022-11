BMW investeert nog meer in ‘iFactory’ Hongarije

BMW is weer lekker aan de gang met de bouw van een nieuwe fabriek in het Hongaarse Debrecen. Naast een autofabriek moet er ook een accufabriek verrijzen, maar dat kost dan wel even 2 miljard euro.

In 2018 kondigde BMW aan dat er in Debrecen een fabriek moet komen. Door een kleine mondiale tegenslag werd het project in het voorjaar van 2020 even ‘on hold’ gezet, maar inmiddels is men in Hongarije weer volop aan de slag. BMW belooft zelfs extra activiteiten in Debrecen, doordat er naast een hypermoderne autofabriek ook een batterijfabriek moet verrijzen. Dat tilt de eerder voorspelde investeringen van 1 naar 2 miljard, terwijl er nu geen 1.000, maar 1.500 arbeidsplaatsen moeten ontstaan.

De 500 extra medewerkers moeten uiterlijk in 2025 aan de slag zijn. Niet toevallig, want dat is ook het jaar waarin BMW de eerste EV’s van de eerder aangekondigde ‘Neue Klasse’ wil introduceren. Je raadt het al: die moeten hier van de band lopen. Alle batterijen voor de in Debrecen gebouwde EV’s zullen ter plaatse worden geassembleerd. Daarbij gaat het om BMW om een nieuw, innovatief accutype, met 30 procent meer bereik en 30 procent snellere laadtijden tot gevolg.

De afdeling ‘fabrieksvernieuwing’ heeft het de laatste tijd druk bij BMW, want ook aan de overkant van de oceaan wordt flink geïnvesteerd. Met een investering van zo’n 1,7 miljard maakt BMW de fabriek in Spartanburg, South Carolina, klaar voor de elektrische toekomst.