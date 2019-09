Blik to the Future: Toyota Yaris

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Hoewel Toyota zijn uiterste best doet om de auto van het suffe imago af te helpen, is de Yaris nog altijd niet de meest sprankelende auto van het B-segment. Als het aan Toyota ligt, wordt dat met de geheel nieuwe generatie allemaal anders.

Een uitgebreide ‘reskin’ met heftige lichtunits, een tweekleurige koets en zelfs een uiterst heftige GRMN-versie, niets kon de ietwat stoffige reputatie van de Yaris veranderen. We kunnen toch zeker niet zeggen dat Toyota het niet heeft geprobeerd, maar nu doet het merk er nog een schepje bovenop. Dat schepje is een compleet nieuwe generatie, de vierde van de in Europa bekende Yaris-reeks. Dat wordt tijd, want ondanks een zeer stevige vernieuwingsronde in 2017 is de huidige Yaris in feite nog dezelfde auto die in 2011 werd gepresenteerd.

Net als alle recente Toyota's staat ook de nieuwe Yaris op een variant van Toyota's modulaire TNGA-platform, dat we al kennen van auto's als de C-HR, Corolla, RAV4 en Camry. Deze vierde generatie Yaris belooft daarmee een fijn sturende machine te worden. De koets van de nieuwkomer lijkt iets lager, maar vooral breder dan die van het huidige model en dat geeft de auto waarschijnlijk een dynamischer voorkomen dan het huidige model. Ook de stevig uitgeklopte wielkasten en opvallend korte achterportieren dragen daaraan bij. De korte neus blijft wel, net als de ver naar voren geplaatste voorruit. Daarmee is ook de nieuwe Yaris voorzien van wat lichte MPV-elementen.

Natuurlijk zet Toyota benzinemotoren op de leveringslijst van de nieuwe Yaris, maar ga er maar van uit dat er ook weer een Hybrid verschijnt. Daarnaast lijkt de kans groot dat de GRNM een directe of indirecte opvolger krijgt. Toyota werkt met die auto, de GR-sport-versies van de Corolla en natuurlijk de Supra immers stevig aan zijn sportieve imago. De nieuwe Yaris zal de oversteek naar de Verenigde Staten waarschijnlijk niet maken. De Yaris die wij kennen, werd daar onlangs van de markt gehaald en de naam Yaris keerde terug op een door Toyota gerebadgede Mazda 2. Ook voor de Europese Yaris is een samenwerking met Mazda niet ondenkbaar. Een onthulling van de volledig nieuwe Yaris verwachten we niet voor het eind van het jaar.