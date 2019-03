Blik to the Future: Opel Corsa

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Vooraf werd al gezegd dat 2019 een druk jaar zou gaan worden voor de compacte klasse. Nadat Volkswagen, Seat en Ford al eerder hun modellen voor het populaire segment onthulden, is het nu tijd voor de concurrentie uit Franse hoek. De splinternieuwe Renault Clio en Peugeot 208 kennen we sinds kort, maar nog een andere auto staat in de startblokken om het later dit jaar op te nemen tegen auto’s als de Polo, de Ibiza en de Fiesta. Het gaat om de Opel Corsa. Voor het eerst zal deze ongetwijfeld veel gemeen hebben met de nieuwe Peugeot 208, want voor de eerste keer zijn het bloedbroeders. De tijd van de Corsa uit het General Motor-tijdperk zit er bijna op, want deze nieuwe Corsa wordt de eerste generatie onder de vleugels van Groupe PSA. De komst van die Corsa laat al even op zich wachten, want precies rond de wisseling van de wacht tussen GM en Groupe PSA zou het doek van de zesde Corsa worden getrokken. Door spionagebeelden van begin 2017 weten we dat de ontwikkeling van de GM-Corsa zich al in een vergevorderd stadium bevond. Toen Groupe PSA de touwtjes in handen kreeg, moest echter wederom een geheel nieuwe Corsa worden getekend. Gevolg: de huidige generatie, die eigenlijk een doorontwikkeld concept is van de Corsa uit 2006, moest nog iets langer mee.

Nieuwe spionagebeelden in de sneeuw laten naast de onthulde 208 doorschemeren dat de zesde generatie Corsa er nu écht aankomt. Deze illustraties geven een indruk van hoe hij eruit kan komen te zien. Zoals was te verwachten, heeft de Corsa veel gelijkenissen met de Peugeot 208. Naast technische overeenkomsten heeft de koets met zijn hoge kont en wat korte neus veel overeenkomsten met de Fransman. Het nieuwe platform van de Corsa is de CMP-basis, een stuk techniek dat Groupe PSA en het Chinese Dongfeng samen ontwikkelden. Deze basis zorgt ervoor dat we van de Corsa voor de eerste keer ook een stekkerversie krijgen. Een andere concerngenoot is naast de e-208 al gepresenteerd met deze basis: de DS 3 Crossback. Beide onthullingen geven een indicatie van wat we van Corsa’s EV-versie kunnen verwachten. De DS 3 Crossback E-Tense is gepresenteerd met een 50 kWh groot accupakket in de bodem. Dat pakket biedt levenslust aan een 135 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Reken voor de Corsa op een actieradius van zo'n 300 tot 350 kilometer.

In ons land werden in 38 jaar tijd meer dan 420.000 Corsa’s verkocht. De Corsa B is met jaarlijks meer dan 15.000 verkochte exemplaren eind jaren 90 de populairste generatie. De huidige Corsa is met jaarlijks circa 6.000 verkochte vierwielers minder populair, maar na de Karl en de Astra is het nog wel het belangrijkste model voor de Nederlandse markt. De verwachting is dat de nieuwe Opel Corsa net na de zomer bij de Nederlandse dealers staat.