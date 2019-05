Blik to the Future: Mitsubishi Outlander PHEV

Van 2013 tot 2015 was het raak: door gunstige bijtellingsregels stonden zakelijke wagenparken volgeparkeerd met gestekkerde Outlanders. Met jaarlijkse verkoopcijfers van tegen de 10.000 stuks, was de SUV nooit eerder zo populair in ons land. Kijken we bijvoorbeeld naar de beginjaren van de eerste Outlander, dan noteert Mitsubishi verkoopcijfers van 797 (2003), 800 (2004) en 1.200 (2005) stuks. Een schijntje dus in vergelijking met de cijfers van tien jaar later. Na 2015 kelderde de populariteit van de Aziaat in ons land. Wie op zoek was naar voordelige bijtellingsregels, moest overstappen op geheel elektrische auto’s. Bij Mitsubishi waren ze weer terug bij af, want in 2016 kwam de verkoop niet hoger dan 1.862 stuks en vorig jaar bleef het verkoopcijfer zelfs bij 1.159 steken. Met deze cijfers zou je een stille dood verwachten, maar niets is minder waar. Wereldwijd ging de Outlander PHEV recent nog door de 200.000-productiegrens en tussen 2015 en 2018 was het de bestverkochte Europese plug-in hybride. Volgens de Europese CEO van Mitsubishi, Bernhard Loire, is de Outlander PHEV al weer even het bestverkochte model van het merk in ons werelddeel. “Naast het feit dat deze auto ons topmodel is, wordt hij ook het vaakst door Europese klanten besteld. Daarmee is de Outlander PHEV het belangrijkste model voor Mitsubishi op dit moment.” De nieuwe Nederlandse verkoopcijfers van afgelopen maand geven daarnaast ook weer een beetje hoop. De teller van 2019 staat namelijk al op 897 stuks, terwijl vorig jaar over dezelfde periode gezien nog slechts 350 verkochte exemplaren over de toonbank gingen.

Engelberg Tourer

Volgens Mitsubishi genoeg redenen om het Outlander PHEV-hoofdstuk nog lang niet af te sluiten. Op de autosalon in Genève van afgelopen maart zagen we dan ook de Engelberg Tourer Concept: een conceptueel toekomstbeeld van een plug-in hybride-SUV. Liet Mitsubishi toen stiekem de nieuwe Outlander zien? Daniel Georges Nacass, General Manager European Public Relations, spreekt dit tegen. “Die concept-car is echt een slag groter dan een Outlander.” Wel zei de Fransman dat die concept-car een “heel dikke knipoog naar de komende generatie is.” De immense neus bij de SUV valt natuurlijk meteen op. Die belooft een formaatje te groeien in vergelijking met die van de huidige Outlander. De verchroomde C-vormige sierstrips onder de koplampen groeien een stuk mee, terwijl de bovenste rij lampen juist enorm krimpt. Het meeste licht schijnt uit twee grote ovale losstaande units de wereld in. Technische gegevens zijn vooralsnog onbekend, maar de elektromotoren in de Engelberg Tourer Concept zorgen voor een volledig elektrische bereik van 70 kilometer. Daarmee zou Mitsubishi de elektrische actieradius bijna verdubbelen. Het totale bereik zou op zo’n 700 kilometer moeten uitkomen. Of dit realistische cijfers zijn, weten we volgend jaar. Voor 2020 staat de productieversie van de geheel nieuwe Outlander op de agenda. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of Mitsubishi, net als bij de huidige generatie, een niet-gestekkerde variant in het gamma opneemt. Of de Nederlandse consument de Outlander uiteindelijk weer gaat omarmen, moet de tijd gaan leren.