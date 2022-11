Bertone is terug: sportauto op komst

Bertone keert terug. Het Italiaanse designhuis (en van oorsprong carrosseriebouwer) ging in 2014 failliet, maar wordt dit jaar - 110 jaar na het oorspronkelijk ontstaan van Bertone - nieuw leven ingeblazen. Op zijn site meldt de ontwerper nog vrijwel niks, maar wel hint het op de komst van een auto-met-middenmotor waarvan in een video stukjes te zien zijn.

Het was eind 2013 toen we schreven dat Bertone in 'moeilijke tijden' verkeerde. Dat bleek, want kort daarna ging het Italiaanse designhuis failliet. Oorspronkelijk was Giovanni Bertone, de oprichter, een koetsenbouwer. Hij maakte pas echt naam toen hij zich stortte op het ontwerpen en later ook produceren van auto's. Tussen 1912 en 2014 bracht Bertone talloze auto-ontwerpen aan de man, waaronder vele namens Lamborghini en een enkele namens Ferrari. Het ontwerpbureau gooide echter ook hoge ogen met auto's als de Citroën BX en tekende daarnaast voor bijvoorbeeld de coupé- en cabriolet-versie van de Opel Astra G.

Naarmate autofabrikanten meer doorkregen dat het ontwerp van een auto net zo belangrijk is als de techniek, werden auto's steeds vaker door de fabrikanten zelf ontworpen in plaats van door externe partijen. Deze trend kostte Bertone klanten. Waar ze tot in de jaren '90 nog regelmatig auto's tekenden die bestemd waren voor grootschalige productie, werd dat in het nieuwe millennium snel anders. Werp je een blik op de auto's die Bertone allemaal onthulde, dan valt op dat het in de laatste grofweg tien jaar van zijn bestaan eigenlijk alleen nog maar concepten en one- of few offs bouwde. Was het niet voor bijvoorbeeld Aston Martin, dan wel onder eigen vlag.

De laatste Bertone

De laatste auto die Bertone onder eigen vlag ontwierp, was de Bertone Nuccio in 2012. Bertone vernoemde 'm naar Giovanni Bertone's zoon en de auto bestond ter viering van het 100-jarige bestaan van het ontwerpbureau. Best wrang, dat de auto ter viering van je 100e verjaardag de laatste blijkt te zijn die je badge draagt.

Alhoewel: daar komt nu verandering in. Onlangs werd de naam Bertone gekocht door twee Italiaanse broers die het bedrijf een tweede leven geven. Zoals gezegd is daar nog maar weinig over bekend, maar de website geeft trots weer dat de Italianen dit jaar het 110-jarige jubileum vieren en dat er een auto met middenmotor aan zit te komen. Zodra we daar meer over weten, lees je het hier. En dat zou zomaar eens vrij snel kunnen zijn, want binnenkort is het 110e jaar van Bertone alweer voorbij.