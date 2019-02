Benzine-V6 voor Volkswagen Touareg

Sinds z’n introductie is de nieuwe Volkswagen Touareg er alleen met dieselmotoren, maar nu is de eerder aangekondigde benzineversie dan toch gearriveerd.

De Touareg kan z’n neus blijven ophalen voor viercilinders, want net als de diesels is de enige leverbare benzinemotor een V6. De 3.0 TSI met 340 pk en 450 Nm werd bij de introductie al aangekondigd en zou aanvankelijk in de zomer van 2018 worden gelanceerd.

De motor, die in Audi’s bekendstaat onder de naam ’55 TFSI’, is net als de eveneens 3,0-liter grote diesels gekoppeld aan een 8-traps automaat en stuwt de forse Volkswagen in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Het gemiddelde verbruik ligt volgens de officiële metingen op 1 op 11,2, waarbij een CO2-uitstoot hoort van 203 gram per kilometer.

Voor al dat fraais vraagt Volkswagen € 91.625. Ter vergelijking: de bestaande diesel kost € 81.125 met 231 pk en € 91.125 in de 286 pk sterke variant.

Overigens is er wel een Touareg met een vierpitter, de in december gepresenteerde Plug-inhybride. Die auto is vooralsnog echter voorbehouden aan de Chinese markt.