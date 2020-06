Bentley zwaait iconische 6,75-liter V8 uit

Gisteren werd in Bentley’s hoofdkwartier in Crewe door zeven technici de laatste hand aan de finale 6.75 V8 gelegd. Dit zijn niet zomaar werknemers, want samen zijn zij goed voor 105 jaar werkervaring met het bouwen van Bentley’s iconische motorblok. Maar waar begon de historie van deze krachtbron? Begin jaren 50 werd besloten dat de voorgaande zescilinder van oorspronkelijk Rolls-Royce uit de Bentleys Mark VI, R-Type en S1 zijn beste tijd wel had gehad. Het blok stamde dan ook uit begin jaren 20 en was toe aan een vervanger die krachtiger, meer geraffineerd en vooral betrouwbaarder was. Tegelijkertijd mocht het nieuwe blok niet méér wegen. Moederbedrijf Rolls-Royce wierp het project bij Jack Phillips in de schoot waarna hij in 1952 begon met de ontwikkeling van het nieuwe blok. Aanvankelijk zou er een V12 komen, maar die viel al snel af door zijn gewicht en complexiteit. De V8 verscheen in beeld en door voortaan geen staal maar aluminium te gebruiken, lukte het de ontwikkelaars om de nieuwe V8 net zo licht als zijn voorganger te houden. De V8 werd tot 'L-series' ondergedompeld en staat bij kenners te boek als L410.

In 1959 debuteerde de 6,2-liter V8 bij Bentley in de S2. De krachtbron was toen goed voor zo’n 180 pk. In 1965 moest het blok opnieuw ontworpen worden om in de neus van de Bentley T-serie te passen en begin jaren 70 werd de capaciteit van het blok verhoogd naar 6,75-liter. Daarna volgde begin jaren 80 een nieuwe aanpassingsronde vanwege strengere emissie- en veiligheidsnormen en voor de introductie van de Mulsanne Turbo werd er voor de eerste keer, zoals de naam al doet vermoeden, een turbo aan het blok gekoppeld. Later klopt nog een tweede turbo bij het staaltje techniek aan. Toen de wegen van Rolls-Royce en Bentley eind jaren '90 scheidden, stapte Rolls-Royce bij BMW in het schip maar hield Bentley onder leiding van Volkswagen vast aan de oude V8. In de loop der tijd werden nog diverse onderdelen aangepast waardoor de motor sinds 2010 goed is voor 537 pk en 1.100 Nm koppel. Daarmee is hij uiteindelijk 250 procent krachtiger geworden in zestig jaar tijd.

In de afgelopen zestig jaar bouwde Bentley maar liefst 36.000 exemplaren. Allemaal met de hand wel te verstaan in het Britse Crewe. Zelfs nu kostte het nog vijftien uur om een dergelijk motorblok in elkaar te schroeven. Het wordt gezien als de motor die wereldwijd het langst in productie is gebleven. De V8 heeft de afgelopen decennia in illustere modellen als de Continental R, Continental T, Arnage Red Label en de Brooklands Coupé gelegen. Bentley heeft nu nog dertig speciale Mulsannes 6.75 Edition klaarstaan. Daarna is het feest voor de limousine en deze V8 voorbij. De nieuwe Flying Spur, die vanaf 2023 leverbaar wordt, krijgt een hybride aandrijflijn, een primeur voor Bentley.