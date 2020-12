Bentley zet Antonovs in wegens Brexit-onzekerheden

Hoewel er in de komende weken nou eindelijk meer duidelijk lijkt te komen over de consequenties van de Brexit en handel met de EU, neemt Bentley het zekere voor het onzekere. Het Britse merk is sterk afhankelijk van onderdelen uit de EU en verwacht daarom moeilijkheden. Zo worden er in het ergste geval enorme files verwacht voor het vrachtverkeer bij douaneposten. Ook kan de bevoorrading wegens onduidelijkheden mogelijk een tijdje vertragen. Vijf Antonovs moeten daarbij handig van pas komen, vertelt CEO Adrian Hallmark aan The Financial Times.

De vliegtuigen worden ingezet om carrosserieën van Bentley, die in de EU gemaakt worden, naar de assemblagefabriek in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Ook moeten de Antonovs enorme voorraden aan andere onderdelen uit de EU overvliegen. Hallmark legt uit dat er een grote voorraad opgebouwd wordt om vertragingen te voorkomen. Nu werkt Bentley nog volgens het 'just-in-time-principe', maar volgens Hallmark zijn de schappen in Manchester en Crewe inmiddels zodanig gevuld dat er een 14-daagse buffer is. Hallmark stelt dat deze maatregelen essentieel zijn, omdat eventuele vertragingen qua bevoorrading zelfs ernstigere financiële gevolgen kunnen hebben dan dreigende verhoogde handelstarieven.