Bentley warmt op voor nieuwe Flying Spur

Bentley's Flying Spur is met stipt het oudste model van het merk. Auto's als de Bentayga en Continental GT zijn, zeker voor een merk als Bentley, nog kakelvers, maar ook een auto is de in 2010 gepresenteerde Mulsanne is in de basis jonger dan de huidige Flying Spur. Het model dat je nu bij Bentley kunt bestellen, is de in 2013 gepresenteerde grondig gefacelifte variant van de auto die in 2005 als Continental Flying Spur werd gelanceerd. Tijd voor vers bloed.

Natuurlijk overgiet Bentley de nieuwe Flying Spur met de designtaal die we kennen van auto's als de al genoemde Bentayga en Continental GT. Onderhuids het MSB-platform, de basis die Porsche ook gebruikt voor de Panamera. De Flying Spur komt in elk geval beschikbaar met de 626 pk en 900 Nm sterke W12 TSI, al denken we ook dat er een acht- en misschien wel een zescilinder op de motorenlijst komt te staan. Een onthulling verwachten we later dit jaar.