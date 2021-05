Bentley viert 75 jaar ‘Crewe’

Hoewel het merk Bentley uit 1919 stamt en dus een stuk ouder is dan de fabriek in Crewe, zijn die plaats en het illustere Britse merk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet zo gek, na 75 jaar autoproductie waarin nagenoeg alle iconische modellen van het merk zijn opgenomen.

Hoewel de naam ‘Rolls-Royce’ door Bentley angstvallig wordt vermeden, werd Crewe in 1938 voor dat merk gekozen als productielocatie. Die werd vooral gekozen omdat de ligging gunstig werd geacht voor de productie van vliegtuigmotoren voor de destijds aanstormende oorlog. Die oorlog zorgde ervoor dat er in 1943 al 10.000 mensen aan de slag waren in Crewe, al had dat weinig met luxe automobielen van doen.

Rolls naar Goodwood

Tussen de oorlog en het akkefietje tussen Volkswagen en BMW dat de huidige verdeling van edele Britse merken opleverde, waren Bentleys en Rolls-Royces veelal identiek. Ze werden ook allemaal schouder aan schouder gebouwd in Crewe, op een ambachtelijke en vooral beduidend kleinschaliger manier dan nu het geval is. Bij de overname door Volkswagen kwam de fabriek in Crewe geheel in handen van Bentley. Rolls-Royce heeft onder BMW sindsdien een eigen optrekje bij het beroemde circuit van Goodwood.

De eerste Bentley die in Crewe werd geproduceerd, was de Mark VI. Sinds de productiestart zijn er in Crewe maar 197.086 Bentley’s gebouwd, wat neerkomt op 97 procent van de totale productie van het merk. De laatste jaren gaat die productie aanzienlijk sneller dan in de beginperiode. Tegenwoordig bouwt Bentley 85 auto’s per dag, een aantal waarvoor nog geen twintig jaar geleden één maand nodig was.