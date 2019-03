Bentley presenteert Continental GT Number 9 Edition by Mulliner

Deze speciale editie van de Continental GT is door Bentley's Mulliner-afdeling in het leven geroepen. Derhalve draagt de feestneus de bijzonder ingewikkelde naam: Continental GT Number 9 Edition by Mulliner. Het 'Number 9' verwijst naar de Bentley Blower - met supercharger - die in 1930 met Sir Henry Ralph Stanley 'Tim' Birkin, een van de 'Bentley Boys' meedeed aan de 24 Uur van Le Mans. Bentley behaalde in dit jaar met de Speed Six eerste en tweede plek tijdens dat iconische race-evenement. De Blowers vielen uit, maar zijn evengoed rijdende legendes. In de grille van deze Continental GT is die 9 in ieder geval goed zichtbaar.

De Continental GT Number 9 Edition by Mulliner is te krijgen in de kleuren Viridian Green of Beluga Black. Ook de 21-inch tienspaaks wielen zijn in deze kleuren te krijgen. De Conti's krijgen een uit koolstofvezel extraatjes bestaande bodykit aangemeten en worden standaard uitgerust met het Black Line-pakket. Voor het interieur valt te kiezen uit twee soorten leer en hoofdsteunen en deurpanelen die voorzien zijn van een daarin gedrukte 'B'. Andere aankleding: speciaal aluminium op de middenconsole, een plek die ook van een speciaal klokje profiteert. Dat door British Jaeger gemaakte uurwerkje moet overeenkomsten vertonen met de klokken van de No.9 Blower.

Bentley gaat slechts 100 exemplaren van deze speciaal uitgevoerde Continental GT produceren.