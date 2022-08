Bentley Mulliner Batur: nieuw hoofdstuk voor Bentley

Bentley's bespoke-afdeling Mulliner krijgt de eer om eind deze maand met zijn Batur gedoopte creatie de toekomst van het merk te laten zien. De Bentley Mulliner Batur is een GT (waarschijnlijk in de basis nog de huidige Continental GT) die is overgoten met designelementen die we op volledig elektrische Bentleys terug gaan zien. Sterker zelfs, de Batur is getekend volgens "een geheel nieuwe designtaal," aldus Bentley. Dat schept verwachtingen. Het is dan ook 'meer dan de opvolger van de Bacalar', de uiterst gelimiteerde tweezitter op Continental GT-basis uit 2020.

Dat het behalve een designvoorbode ook de opvolger van de Bacalar is, betekent waarschijnlijk dat er een beperkte oplage van gebouwd wordt. Meer dan een showauto dus. Helaas is het verder nog niet echt duidelijk wat we ervan kunnen verwachten. Meer dan een stuk grille en het Bentley-logo krijgen we niet te zien. Op zaterdagavond 20 augustus (Amerikaanse tijd) wordt de Bentley Mulliner Batur onthuld bij de Monterey Car Week.