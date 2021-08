Bentley Flying Spur Mulliner: het nieuwe toppunt

Bentley bouwt het oude topmodel Mulsanne niet meer. Dat betekent dat de Flying Spur nu volgens het merk de rol van ‘beste sedan ter wereld’ vervult. Daarover valt te twisten, maar feit is dat de Flying Spur een zetje naar de top krijgt van Bentley. Dat doet het merk door een Mulliner-versie te presenteren.

Mulliner is Bentleys personalisatie-afdeling en levert binnen het Mulliner Collections-aanbod ultraluxe en extra fraai afgewerkte modellen. De kleuren en leersoorten die je hier ziet zijn uiteraard slechts een voorbeeld van wat er mogelijk is, maar toch heeft dit rijdende canvas van Mulliner een hele reeks unieke herkenningspunten. Zo is er de grille, van een ‘Double Diamond’-type dat we eerder op de Continental GT Mulliner en Continental GTC Mulliner vonden. Er zijn prachtige, exclusieve Mulliner-wielen in 22-inch, met daarin een Bentley-B die net als bij Rolls-Royce rechtop blijft staan als de auto rijdt. De ‘flying B’ op de neus is verlicht, hoewel we dankzij Rolls-Royce-weten dat dat in Europa niet mag.

Wie de deur opent wordt meteen verwelkomd door een verlichte instaplijst met daarop het woord ‘Mulliner’. Dat woord is ook met de hand in de stoelen gestikt. Het leer is afgewerkt in wat Bentley een ‘diamond in diamond’-motiefje noemt, enigszins vergelijkbaar met wat er in de grille gebeurt. Het interieur is voor deze speciale uitvoering verkrijgbaar in acht verschillende kleurencombinaties. Tal van details, zoals de elektrisch uitklappende tafeltjes voor achterpassagiers, maken het feest compleet.

De Bentley Flying Spur Mulliner is er naar keuze met V8 of W12, maar ook ‘gewoon’ als V6 Hybrid. Dat scheelt toch weer wat BPM.