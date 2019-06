Bentley Continental GT Convertible Number 1 gepresenteerd

De door Bentley's personaliseringsafdeling Mulliner onder handen genomen Continentals GT Convertible zijn volgens die divisie doorspekt met verwijzingen naar de Bentley Blower No. 1 uit 1929, een beul

Bentley gaat 'slechts' 100 exemplaren van deze Number 1-editie produceren en stuk voor stuk zijn ze uitgerust met de krachtigste motor die het merk voor het model op de planken heeft liggen. Dat betekent dus dat alle exemplaren voorzien zijn van de biturbo 6.0 W12. De feestelijke Continental GT is altijd Dragon Red II of Beluga-zwart gespoten en heeft een dak dat in 'de andere kleur' is uitgevoerd. Het Black Line-pakket is standaard en dat betekent dat de auto's voorzien worden van een reeks zwarte accenten. Her en der vinden we uit koolstofvezel vervaardigde details, afkomstig uit de Carbon Body Kit. Opvallend is natuurlijk de witte 1 die in de grille is geplaatst, maar dat is niet het enige. Wat te denken van gouden beeldmerken op de wielkasten?

De wielkasten worden opgevuld door 22-inch groot lichtmetaal, de Bentley's krijgen speciale instaplijsten en - misschien nog wel opvallender - het op het draaibare deel van het dashboard geplaatste ornament dat een oude wielmoer moet voorstellen. Dat exemplaar is gegoten uit de zuiger van een échte No.1 Blower. De prijs voor al dit moois is vooralsnog niet bekend, maar reken in ieder geval op een heftig bedrag.