Belangrijkste eerste F1-strijd Nyck De Vries lijkt die met teamgenoot

Het was al niet echt de verwachting dat Nyck de Vries in zijn eerste Formule 1-seizoen gelijk een enorme rol in het kampioenschap kan gaan spelen, maar nu is er iets meer duidelijk over waar je hem ongeveer mag verwachten in het veld. AlphaTauri lijkt hier en daar verbetering te hebben geboekt, al is er nog genoeg om aan te werken. De Vries' teamgenoot Yuki Tsunoda ziet volgens NU.nl een betere topsnelheid en meer tempo in de snelle bochten, maar tegelijkertijd zwakte in de langzame bochten. De consensus onder de internationale Formule 1-journalisten is dat AlphaTauri eerder achterin dan voorin het middenveld zit. Dat zou dus betekenen dat een puntenfinish voor De Vries al wel als een succes gezien mag worden.

De Vries waarschuwt volgens NU.nl wel dat Bahrein niet per se illustratief is voor de vorm van het team. "Ik denk dat deze baan niet echt goed past bij onze auto zoals die momenteel is. Ik verwacht dat het, afhankelijk van de baan, per weekend veel gaat verschillen," aldus de 28-jarige coureur uit Sneek. Er komt dus mogelijk nog wat meer uit de hoge hoed. Het belangrijkste doel voor De Vries in zijn eerste Formule 1-seizoen lijkt dat hij zich bewijst ten opzichte van Tsunoda. Niet alleen omdat de auto mogelijk niet echt een interessantere strijd in zich heeft, maar ook omdat dat De Vries' beste kans is om zijn visitekaartje af te geven. Niemand minder dan Max Verstappen vindt dat De Vries zich zo het beste kan onderscheiden: "Dat doe je ten eerste door gewoon sneller te zijn dan je teamgenoot. Dat is het allerbelangrijkste," citeert NU.nl.