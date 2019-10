BAIC Motor richt nieuw merk op: Beijing

De Chinese BAIC Group heeft een wirwar van merken onder zich. Van Changhe tot Arcfox en van Foton tot Weiwang. Onder merknaam BAIC produceert en verkoopt het eveneens auto's en aan de lijst merknamen wordt nu een nieuwe naam toegevoegd: Beijing. Dat moet een merk worden dat zich richt op 'connected-cars' die tot de nok zijn gevuld met slimme technologie.

De eerste productieauto van Beijing is zojuist voorgesteld: de EU7. Deze volledig elektrische sedan krijgt direct gezelschap van een concept-car: de Illuminate. De EU7 is 4,8 meter lang, 1,84 meter breed en heeft een wielbasis van 2,88 meter. Op de vooras bevindt zich een elektromotor van 218 pk. De EU7 zou een actieradius van 450 tot 500 kilometer (NEDC) hebben.

Over het studiemodel is nog weinig officieel bekend, al zegt BAIC dat 'ie niet alleen over hoogwaardige veiligheidssystemen, maar ook over een hele reeks sensoren beschikt die het wel en wee van de inzittenden in de gaten houdt.

De Illuminate is volgens BAIC hét uithangbord van het design dat je de komende jaren op producten van Beijing terug gaat zien. Opvallend genoeg is de EU7 niet volgens deze huisstijl getekend.

De komende vijf jaar investeert BAIC omgerekend zo'n 2,5 miljard euro in de ontwikkeling van twee platforms waarmee het nieuwe modellen van een basis gaat voorzien. Niet elk typre krijgt een elektrische aandrijflijn, daar Beijing ook spreekt van auto's met een hybride aandrijflijn. Een van die te ontwikkelen platforms is echter uitsluitend voor EV's bestemd. Beijing belooft de komende jaren zes 'high-end' EV's op dit platform te introduceren.

BAIC is overigens ook een partner in een joint-venture die Daimler in China heeft. Eerder dit jaar kocht BAIC een aandeel van 5 procent in het Duitse concern.