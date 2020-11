BAIC maakt BJ30 van BJ20

De BJ20 is een door de Chinese fabrikant BAIC in 2016 op de markt gebrachte cross-over (foto's 12 t/m 14). Het vrij hoekig vormgegeven model is met zijn lengte van 4,45 meter wat formaat betreft vergelijkbaar met de Volkswagen Tiguan. Inmiddels is de BJ20 enkele jaren op de Chinese markt en dat betekent dat het tijd is voor een facelift.

De BJ20 gaat na zijn bijpuntsessie als BJ30 door het leven. Waarom die naamswijziging? BAIC bewaart even getallen voortaan voor zijn écht ruige offroaders. Voorwielaangedreven cross-overs als de nu BJ30 geheten BJ20 krijgen de modelnamen met oneven getallen. BAIC geeft de BJ30 een compleet nieuwe voor- en achterzijde. De neus verliest zijn karakteristieke opzet met ronde koplampen die erboven worden vergezeld door een dunne streep leddagrijverlichting. De facelift bezorgt de SUV een hoekiger vormgegeven, maar ook iets meer inwisselbare snuit. Ook aan de achterzijde gaat de verlichting op de schop. De lichtunits zijn meer verticaal geörienteerd maar behouden hun uitloper die de hoek van de carrosserie om gaat. De kentekenplaat verhuist omhoog en is voortaan in de achterklep ondergebracht. Opvallend is de zwarte kunststof uitloper die in de erg brede en hoekige C-stijl is geplaatst. Onderaan de BAIC-bips zit natuurlijk ook een nieuwe achterbumper. BAIC springt rond de wielkasten, bij de sideskirts en op de portieren net ietsje zuiniger om met zwart kunststof.

Aan de motor wordt verder niet gesleuteld en dat betekent dat de BJ30 net als de BJ20 een van Mitsubishi afkomstige 1.5 turbomotor onder de kap heeft die 150 pk en 210 Nm afgeeft. Die machine is voor ons een oude bekende, Mitsubishi leverde hem hier namelijk in de Colt CZC 1.5 Turbo, CZ5 en CZ3 1.5 Ralliart. In de Smart ForFour Brabus lag een tot 177 pk opgeschroefde versie van dezelfde krachtbron. Komt de BJ30 naar Nederland? De vraag stellen is 'm beantwoorden. De vanafprijs van de BJ30 ligt in China op omgerekend zo'n € 13.600.