Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Tesla Model 3 heeft na lang wachten zijn overstap naar Nederland gemaakt en dat hebben we geweten. De compactere elektrische Amerikaan bonjourt zijn familiegenoten uit de Nederlandse verkooplijsten en weet het zelfs tot de top-vijf van best verkochte auto’s in ons land te schoppen. Sinds kort biedt Tesla de Standard Range Plus als instapper aan: tijd voor een Back to Basics!

Tesla Model 3 Standard Range Plus

€ 47.800

Met een vanafprijs van onder de 50 mille is die Standard Range Plus een enorm aantrekkelijk model voor bijtellend Nederland. Met die basisprijs mag (of wil) een leaserijder eigenlijk niet veel opties aankruisen om die magische voordeelgrens van € 50.000 te overschrijden. Maar is de instap-3 dan nog wel een aantrekkelijke deal?

Beginnend bij de techniek levert de Standard Range Plus wat vermogen in. De elektromotor heeft 175 kW in plaats van bijvoorbeeld 258 kW in de Long Range AWD (€ 58.300) die in de officiële prijslijst de instapper opvolgt. Er is overigens ook een Long Range met achterwielaandrijving, maar die staat niet op het officiële menu. Qua prestaties levert de Standard Range Plus - Model 3 ten opzichte van beiden iets in, want een sprint vanuit stilstand naar de 100 duurt nu 5,6 seconden (in plaats van 4,6 seconden voor de AWD) en de topsnelheid komt 8 km/h lager uit op 225 km/h. Verschillen waar de gemiddelde leaserijder waarschijnlijk weinig om geeft. Belangrijker is de actieradius, waar eveneens een hap uit wordt genomen. Zo komt de Long Range volgens de WLTP-cyclus 560 kilometer ver en de Standard Range Plus 415 kilometer.

Kijken we naar de uitrusting, dan krijgen we een overzichtelijk geheel te zien. De buitenkant wordt standaard in het ‘Solid Black’ uitgevoerd. Wie een ander kleurtje wilt, dient dieper in de buidel te tasten. De prijzen variëren tussen de € 1.050 voor grijs of blauw en € 2.100 voor de lakkleur ‘Multi-coat Red’ (foto 4). 18-inch Aero-wielen zijn de standaard, voor een slag grotere wielen vraagt Tesla € 1.600. Voor de winter heeft Tesla een speciale set met een prijs van € 2.050. Verder krijgt de Tesla ‘gewoon’ ledverlichting (zelfs led-mistlampen) en het doorlopende panoramadak. Sinds kort kan de Model 3 ook als trekpaard worden ingezet door de optionele trekhaak van € 1.080.

Een groter verschil met de rest treffen we binnen in de Standard Range Plus. Deze is namelijk slechts ‘gedeeltelijk premium’ uitgerust. Daarmee schuilt het addertje vooral in het grote scherm, waar Tesla een versimpelde versie van de software monteert. Zo is het slechts een audiosysteem met een ‘upgrade’ van Immersive Sound en mist deze in vergelijking met zijn rijker uitgeruste broeders een aantal speakers. Ook de navigatie is minder luxe uitgerust en mist satellietbeelden met actuele verkeersinformatie. Het zijn ‘slechts’ basiskaarten die de weg leiden. Ook de ingebouwde internetbron met diens verbindingsmogelijkheden wordt uit de lijst geschrapt. Muziek streamen dient dan ook via de telefoon te gebeuren en kan niet via een op de auto zelf geïnstalleerde app. Alle materialen worden binnenin standaard in het zwart uitgevoerd. Een wit interieur heeft de meerprijs van € 1.050 (foto 5). Daarnaast neemt de Model 3 standaard de autonome touwtjes voor een groot deel in handen, dankzij het sinds kort altijd aanwezige Autopilot. Een uitgebreider systeem (dat later dit jaar nog eens wordt geüpdatet) kost € 6.400.

Tesla weet de verschillen met de rijker uitgeruste Model's 3 dus binnen de perken te houden als het gaat om uitrusting. Voor wie overigens geïnteresseerd is in een Tesla Model 3: wie er nu een bestelt, heeft hem volgens Tesla volgende maand al voor de deur staan!