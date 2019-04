Back to basics: Skoda Scala

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een echte nieuwkomer deze week, want de Skoda Scala is zo nieuw dat hij nog niet eens in de showrooms staat. Als ‘Active’ kost de Tsjech in ons land € 21.990. Past de nieuweling tussen de rest van het Skoda-gamma?

Skoda Scala 1.0 TSI Greentech Active

€ 21.990

De Scala is een nieuwe naam in de Skoda-showroom én een geheel nieuwe auto, maar wordt als vervanger van een oudgediende gepositioneerd. Na zes jaar nemen we namelijk alweer afscheid van de Rapid. Met net iets meer dan zevenduizend verkochte Nederlandse exemplaren werd de Rapid nooit het gewenste verkoopsucces in ons land. Ter indicatie: de Superb (21.162), Fabia (80.708) en Octavia (97.869) kennen een veel grotere achterban. Met de Scala heeft Skoda grootse plannen. De Nederlandse prijslijst is met twee motoren gevuld: de handgeschakelde 1,0-liter TSI benzinemotor met 115 pk of de 1,5-liter TSI met 150 pk en standaard zeventraps DSG-automaat. Als instapper krijgen we uiteraard de 1.0 TSI voorgeschoteld waarmee een topsnelheid van 201 km/h mogelijk is. Net iets minder dan 10 seconden heeft de instap-Scala nodig om vanuit stilstand de 100 km/h aan te tikken.

Op motorisch vlak stelt Skoda niet teleur, maar hoe zit het met de uitrusting? Al van ver kun je de Active-uitvoering herkennen. Als enige Scala krijgt deze namelijk zwarte kunststof spiegelkappen en handgrepen, stalen 16-inch wielen met plastic doppen en missen we mistlampen in de voorbumper. De enige verchroomde versiering treffen we op de neus van de compacte middenklasser rondom de grille. Daarnaast moet je niet teleurgesteld reageren bij het tekenen van het contract dat de glazen achterklep in de Active wordt vervangen voor een metalen variant. Het doorlopende achterruit - die we tijdens de introductie van de auto overal zagen - is pas vanaf de € 25.990 kostende Sport Business standaard. Als basislak biedt Skoda de ‘Energy Blue’ aan. De basiskleur in rood of wit kost € 150 meer. Voor een metallickleur vraagt Skoda € 590 extra. De lamppartijen worden overwegend met ledverlichting gevuld. Zo worden de dagrijverlichting en het dimlicht als led geleverd. Alleen het grootlicht en de knipperlichten zijn halogeen. De achter- en remlichten zijn ook in led uitgevoerd. Vanaf de Style (€ 26.340) is alles full-led met typerende dynamische knipperlichten.

In ht interieur zou je - zoals bij veel andere basisversies van modellen uit de Volkswagen Groep - een overwegend donkergrijs geheel verwachten, maar met de Scala heeft Skoda dat anders aangepakt. Een grote zilverkleurige sierstrook die dwars over het dashboard loopt, doorbreekt de enigszins donkere aanblik. Ook de deurgrepen worden standaard verchroomd afgeleverd. De Scala is de eerste Skoda waar het merk de infotainment een ander plekje in het dashboard geeft. Boven de middenconsole plaatsen de Tsjechen een losstaand scherm. In de Active meet het touchsceen 6,5-inches. Naast radio sluiten we externe devices met USB-draden aan. Voor Bluetooth moeten we dieper in de buidel tasten. De Active moet het met een versimpeld kunststof stuurwiel doen waar we verder geen knop op zullen aantreffen. Daarnaast zoeken we tevergeefs naar knoppen voor de cruisecontrol, want de Active-bestuurder moet te allen tijde zijn rechtervoet in de gaten houden. Wél standaard zijn de handmatige airconditioning, elektrisch bedienbare ramen in de voordeuren en dito in te stellen buitenspiegels. Andere slimmigheden die standaard geleverd worden zijn een haakje in de achterbak voor een boodschappentas, de bekende ijskrabber in de tankdop, een in delen neerklapbare achterbank en een middenarmsteun tussen de voorstoelen.

Voor de standaarduitrusting van de Scala valt wat te zeggen. De iets luxere Ambition staat vanaf € 24.490 voor de deur geparkeerd. Skoda voorziet deze versie standaard van cruisecontrol, 16-inch lichtmetalen wielen, mistlampen aan de voorkant, een lederen multifunctioneel stuurwiel en een uitgebreider multimediapakket, met onder andere Apple Carplay. Nog een stapje hoger staat de Style voor de eerder genoemde € 26.340. Naast een volledig led-pakket krijgt deze versie een groter touchscreen (8-inch), automatische klimaatregeling, elektrische ramen rondom, parkeersensoren op de achterbumper en een lichtsensor.

Voldoet de Active aan al jouw eisen of spaar je liever even door? Laat het ons weten!