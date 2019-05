Back to basics: Renault Clio (2019)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Normaliter laten we enkele weken of maanden verstrijken voor we in deze rubriek een auto van eenzelfde merk pakken. Met de Twingo vorige week, zou je de komende tijd dus geen Renault in de Back to Basics verwachten. De Nederlandse importeur liet ons echter geen keus door deze week de configurator van de geheel nieuwe Clio online te zetten. Dit biedt de Clio Life.

Renault Clio TCe 100 Life

€ 17.290

Renault is na zo’n 15 miljoen verkochte exemplaren toe aan de vijfde generatie van de Clio. Van al die miljoenen Clio’s belandden er bijna 235.000 exemplaren bij ons op de weg. Verkoopaantallen die voor ons land goed zijn voor een nummer-éénpositie onder de nieuw verkochte Renaults. Kijken we nader naar die verkoopaantallen, dan valt op dat vooral de Clio die nu nog bij de dealers staat heel populair was. In 2017 was de Clio nog de bestverkochte auto van ons land. De nieuwe generatie staat dus een flinke taak te wachten. Zeker na het wegvallen van de bij ons zo populaire Estate rust alle druk nu op de schouders van de vijfdeurs hatchback. Als instapper biedt Renault de TCe 100 in de Life-uitvoering aan. Het 100 pk sterke blok is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een sprintje vanuit stilstand naar de 100 km/h neemt 11,8 seconden in beslag, de topsnelheid komt uit op 187 km/h. Zijn krachtigere broertje met 130 pk is logischerwijs vlotter van zijn plek (9,0 s) en gaat harder (200 km/h), maar in vergelijking met de kaalste Polo is de nieuwe Clio een stuk beter bedeeld.

Wie de gloednieuwe Clio ziet, zal waarschijnlijk niet meteen zien dat het om een volledig herzien model gaat. Natuurlijk is ontwerper Laurens van den Acker flink in de weer geweest en kreeg de Clio een front dat geheel in lijn ligt met de rest van de familie, maar zo’n grote revolutie als bij de voorgaande Clio is het niet geworden. De neus van de Fransman wordt gekenmerkt door een stel gewijzigde koplampen waarmee Renault de huidige designtaal doorzet. Standaard is de lampenpartij aan de voorkant voorzien van een volledig ledsysteem. Ook de dagrijverlichting en de lampen in de kont van de Clio worden alleen met leds geleverd. Het kost geen moeite om de lampen te bedienen, want een lichtsensor neemt al het werk uit handen. Wat we op het gebied van verlichting missen, zijn mistlampen in de voorbumper. De gaten die daarvoor bestemd zijn, worden gevuld met zwarte kunststof afdekplaten. Een materiaal dat we ook tegenkomen bij de spiegelkappen, handgrepen en stootranden in de zijportieren. Samen met de standaard witte kleur zorgt dat voor een enigszins goedkope indruk. De 15-inch stalen wielen worden met plastic wieldoppen versierd.

Waar de verschillen aan de buitenkant beperkt zijn gebleven, heeft Renault het interieur groots aangepakt. Een compleet nieuw dashboard staart ons in de configurator aan. Het enige wat vergelijkbaar blijft, is de kleur antraciet. Verder komen we een vers stuurwiel tegen waar standaard knoppen zitten voor de cruisecontrol en radiobediening, want beide voorzieningen zijn altijd aanwezig in een Nederlandse Clio. Tijdens de introductie van de nieuwe Clio pronkte het merk met een gigantisch scherm in de middenconsole. Voor de Life kiest Renault echter voor een wat subtieler exemplaar met tastbare knoppen. Naast verschillende aansluitmogelijkheden van externe apparatuur biedt het systeem DAB+-radio. Het ontbreken van navigatie is de enige grote misser. Onder het scherm vinden we standaard een handbediende airconditioning. Naast elektrisch verstelbare spiegels kunnen ook de ramen in de voorportieren met een druk op de knop (deze keer altijd mét sneltoets) worden bediend.

In vergelijking met de voorgaande Clio breidt Renault de standaarduitrusting dus flink uit. De vierde generatie had namelijk als instapper geen airconditioning en in de middenconsole troffen we een plastic gat in plaats van een radio. Cruisecontrol en elektrische ramen en spiegels had Renault al wel standaard in de prijslijst aangevinkt. Wordt de nieuwe Clio andermaal een verkoopsucces? Laat het ons weten!