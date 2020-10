Back to Basics: Opel Mokka

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Meestal zijn de auto's die in 'Back to Basics' voorbij komen gespoten in een basic-kleur: wit of zwart, met soms een blauw exemplaar ertussen. De nieuwe Opel Mokka vormt daarop in het felle 'Matcha Green' een uitzondering. Is zijn standaarduitrusting net zo opvallend als zijn kleur?

Opel Mokka 1.2 Turbo (100 pk) Edition

€26.299

De jongste Opel Mokka vormt wat betreft zijn design een behoorlijke breuk met het vorige model, de Mokka X. De nieuwe designtaal doet duidelijk denken aan de GT X Experimental uit 2018 en de compacte cross-over staat beduidend stoerder op zijn wielen dan voorheen het geval was. Dat komt met name doordat de Mokka in de lengte ruim 12 centimeter is gekrompen, maar nog wel steeds nagenoeg dezelfde wielbasis als zijn voorganger heeft. Net zoals bij de Corsa het geval is staat de Mokka op het CMP-platform, dat afkomstig is uit de koker van PSA. Dat betekent dat de aandrijflijnen tevens niet onbekend zijn. Op benzine zijn er twee varianten van de geblazen 1.2 driecilinder beschikbaar: 100 pk met handgeschakelde zesbak of, tegen een meerprijs van € 4.000, 130 pk met achttraps automaat. De dieselaar heeft alleen keuze uit een 110 pk sterke 1.5 viercilinder turbomotor, deze zelfontbrander kost € 2.000 extra. Tot slot is er ook een volledig elektrische Mokka-e met 136 pk leverbaar. Deze vormt met een vanafprijs van € 34.399 meteen de duurste variant.

De Mokka kent een vijftal uitrustingsniveaus: de Edition is standaard, gevolgd door de Elegance (€ 1.900), GS Line (€ 3.500) en Ultimate (€ 6.200). De GS Line is met name geschoeid op sportiviteit, terwijl op de Ultimate eigenlijk geen opties meer aan te vinken zijn. Voor de zakelijke rijder heeft Opel de Business Elegance. Deze uitvoering heeft een meerprijs van € 600, wat beduidend lager is dan de € 1.900 voor de Elegance. Toch krijg je daar meer voor terug, namelijk alles wat aan boord van de Elegance zit, plus een groot scherm voor de boordcomputer en navigatie. Dat lijkt dus een goede aanbieding. Bij sommige modellen zijn de optiemogelijkheden voor de Business Elegance beperkt, maar op de Mokka is dit niet het geval.

Groen rijden

Wat zit er allemaal op een standaard Mokka? Om te beginnen dus de 1.2 met 100 pk en handbak. Het exterieur is zowel voor als achter standaard voorzien van led-verlichting. Verder zijn er 16-inch lichtmetalen wielen onder geschroefd. Het meest opvallende is echter de kleur 'Matcha Green', die in de inleiding al even voorbij kwam. Voor de andere metallic lakkleuren dien je € 599 bij te betalen. Zelfs de unilak 'White Jade' kost € 199 extra. Kennelijk wil Opel groen rijden stimuleren. Desgewenst kan de dakkleur voor € 499 in contrasterend zwart worden gespoten. De onderkant van de bumpers is standaard in zwart plastic uitgevoerd, met inzetstukken in de kleur van de lak. Op de duurdere uitrustingsniveaus zijn deze in het zilver of hoogglans zwart uitgevoerd. Dan staat de Mokka ook op minimaal 17-inch lichtmetaal en zitten er mistlampen in de voorbumper.

Verder is het exterieur van de Mokka standaard voorzien van een dakspoiler, warmtewerende voorruit en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels. Ook de chromen sierstrip die boven langs de zijruiten loopt is altijd aanwezig, alleen op de GS Line is deze verkrijgbaar in het zwart of rood. Getinte ramen zijn niet leverbaar op de Edition, de GS Line en Ultimate zijn achter wel standaard voorzien van donker glas.

Kleinere schermen

In de instapversie van de Mokka komt het 'Pure Panel' op het dashboard wat soberder over. Omdat de schermen kleiner zijn, moet er immers behoorlijk wat ruimte worden opgevuld. Analoge tellers zijn echter niet meer terug te vinden; voor de neus van de bestuurder is voor de essentiële informatie een 7-inch display gemonteerd en meer richting het midden zit nog een 7-inch touchscreen voor de bediening van de radio. Die radio heeft standaard DAB+, Bluetooth-connectiviteit en vier luidsprekers. Navigatie met ondersteuning voor Apple CarPlay en Opel Connect is voor € 799 bij te bestellen, maar de grotere schermen zijn voorbehouden aan de duurdere uitvoeringen en dus niet leverbaar op de Edition. Wat betreft de bekleding en de sierlijsten houdt Opel de keuze eveneens overzichtelijk. De stoelen zijn voorzien van zwart stof met een patroontje en de middenconsole is gehuld in glimmend zwart plastic. Het driespaaks lederen stuurwiel zit altijd in de Mokka, ongeacht de uitvoering. Voor extra binnenruimte is de achterbank van de Edition standaard neerklapbaar.

Wat betreft de veiligheidsvoorzieningen kom je in de standaard Mokka niets te kort. Op de Edition zijn zaken als verkeersbordherkenning, Active Lane Keep Assist, City Emergency Braking en Forward Collision Alert inbegrepen. Daarnaast waarschuwt de auto je als je te dicht op een voorganger rijdt. Automatisch afremmen doet de Mokka echter niet. Standaard is cruisecontrol aanwezig, maar voor een adaptief systeem moet je eveneens je heil zoeken bij een duurdere uitvoering. Parkeren moet je ook op eigen inzicht doen, want parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera kennen op de Edition een meerprijs van € 499. Wil je ook parkeersensoren voor? Dan moet je minimaal voor de Elegance gaan, want op de Edition zijn deze niet leverbaar. Sowieso blijft het aantal beschikbare opties op de Edition behoorlijk beperkt. Vanaf de Elegance heb je beduidend meer keuzemogelijkheden.

Mokka-e Edition

De basisversie van de Mokka-e verschilt op een aantal punten van de reguliere Edition. Om te beginnen is de Mokka-e standaard voorzien van climatecontrol, terwijl er bij de overige motorvarianten een handbediende airco in zit. Verder is de Mokka-e standaard uitgerust met een automatisch dimmende binnenspiegel en een licht- en regensensor. Ook kun je de rijmodus instellen op 'Eco' of 'Sport'. Bij de niet-elektrische Mokka krijg je alleen op de GS Line een sportmodus. Tot slot heeft de Mokka-e standaard Keyless Start en Opel Connect, waarmee je op afstand via je smartphone gegevens over de auto kunt opvragen.