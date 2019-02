Back to Basics: Nissan Juke

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Deze week kopten we nog: Nissan Nederland kleedt leveringsgamma Juke uit. De basismotor met daarbij de twee eenvoudigste varianten is uit de prijslijst verdwenen omdat de compacte cross-over op zijn laatste benen loopt. Instappen kan nu met de Acenta. Is dit nu dé deal die je moet maken in een zwaarbevochten segment?

Nissan Juke DIG-T 115 Acenta

€ 24.640

Na negen jaar is het einde voor de eerste generatie van de Nissan Juke in zicht. Als één van de eerste compacte cross-overs had hij destijds het rijk praktisch alleen met een minimaal aantal concurrenten zoals de Renault Captur. Bij Nissan hadden ze niet kunnen bedenken hoe het autolandschap er een kleine tien jaar later uit zou zien. De modellen in het compacte cross-oversegment schieten als paddestoelen uit de grond. Heb je als merk geen compacte cross-over? Dan doe je eigenlijk niet mee. De consument wil hoog zitten en een 'robuust' uiterlijk! Terwijl ze bij de Volkswagen Groep een beetje slaperig waren en de eerste Volkswagen T-Cross binnenkort pas in de showrooms staat en de Skoda Kamiq zelfs nog niet onthuld is, loopt de Juke dus op zijn laatste benen. De importeur achtte de tijd rijp om met een stofkam door de prijslijst te gaan, want de twee basisversies werd de deur gewezen. De Juke staat nu nog met één motor in de Nederlandse configurator: de DIG-T 115 benzinemotor met turbo. De voorwielaangedreven Juke beschikt over een handgeschakelde zesbak. De 4,13 meter lange cross-over sprint vanuit stilstand binnen 10,8 seconden naar de 100 en heeft een topsnelheid van 178 km/h. In vergelijking met de instap-Captur (€ 20.290) met de TCe 90-benzinemotor heeft de Juke een streepje voor. Ga je met hetzelfde budget winkelen bij Renault, dan kom je enkel verder in de optielijst. Instappen met de TCe 130 kan vanaf € 26.090. Kijken we verder, dan ligt de prijs-vermogensverhouding van Nissan redelijk gelijk met anderen. Zo kost een Kia Stonic 1.0 T-GDi met 120 pk € 24.995, een Opel Crossland X 1.2 Turbo met 110 pk € 24.549 en de Volkswagen T-Cross 1.0 TSI met 115 verlaat de showroom vanaf € 25.970.

Tijd voor de uitrusting van de Nissan. In zijn Acenta-jasje doet de Juke vanbuiten zeker niet kaal aan. Standaard voorziet Nissan de cross-over van 17-inch lichtmetaal, ledmistlampen voor, een chromen uitlaatstuk. Alle onderdelen zoals spiegelkappen en handgrepen zijn in de carrosseriekleur meegespoten. Over die lakkleur viel ons wel wat op. Voor de standaardkleur(!) Solid White betaal je altijd € 200. In zowel de prijslijst als configurator staat geen 'gratis' kleur, waardoor je altijd € 200 extra kwijt bent. De standaard vanafprijs stijgt daarmee dus eigenlijk naar € 24.840. Geïnteresseerd in metallic lak? Da's dan € 700 graag. Nemen we plaats, dan doen we dat op met antracietkleurige stof beklede stoelen. We vinden echter ook leer, want de versnellingspook en het stuurwiel zijn daarmee bekleed. Op het stuur zitten knoppen voor de cruisecontrol met snelheidsbegrenzer en voor de audiobediening, want beide voorzieningen zijn aanwezig. De radio is te bedienen via het 5,8-inch touchscreen. Naast de radio met cd(!), mp3 en Bluetooth-aansluitingen vinden we ook de navigatie op het scherm. Voor parkeerhulp kun je op een achteruitrijcamera rekenen. De spiegels, alle ramen rondom en airconditioning laten zich automatisch bedienen. Ook de 'Inteligent Key' krijg je in de hand gedrukt, maar sleutelloos starten valt buiten het pakket.

De enige stap hoger die je kunt maken, is naar de N-Connecta voor € 27.090. Voorzieningen die je dan meegeleverd krijgt, zijn naast elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels ook leren of suède bekleding en een uitgebreider audiosysteem. Vorig jaar ging de Juke 414 keer over de toonbank, zal dat dit jaar ook nog lukken met deze twee optiepakketten? Laat jullie mening hieronder horen.