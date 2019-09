Back to Basics: Mercedes-Benz B-klasse

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Binnenkort sluit onze duurtest-B-klasse zijn periode in de AutoWeek-garage af. Hij is in een halfjaar tijd vele malen voorbijgekomen, behalve op deze plek! Tijd voor een onderzoekje naar de instapversie van deze opgehoogde hatchback, of is het nu echt een MPV?

Mercedes-Benz B 160

€32.565

Na een geheel nieuwe A-klasse volgde al snel deze nieuwe derde generatie B-klasse. Een auto die zich al tijden moeilijk in een hokje laat plaatsen. Hij is bijvoorbeeld niet uitzonderlijk groot of zo slim ingedeeld als een MPV, maar wel veel ruimer dan een normale hatchback, zoals de A-klasse. Hoewel het segment dus een beetje twijfelachtig blijft, is de aanbieding van Mercedes-Benz verder vrij helder. Als B 160 met een vanafprijs van meer dan € 32.000 krijgen we een 109 pk sterke benzinemotor waaraan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld. Voor een extra investering van € 1.745 levert Mercedes de B 180 met 136 pk. Dat is het overwegen waard.

Met z'n nieuwe buitenkant neemt de B-klasse nog meer afstand van zijn MPV-genen. Het rechthoekige werd weggegumd en maakt plaats voor meer rondingen. Vooral aan de achterkant zien we dit terug. Het kleurpallet beslaat verschillende tinten, waarbij de meerprijs tot in de duizenden euro’s kan lopen. Wij hebben de keus uit een rode of zwarte basislak. Mercedes monteert zonder extra kosten 16-inch stalen wielen met 10-graats deksels. Als instapper moeten we het wel met halogeenkoplampen doen. Voor ledkoplampen moet je € 1.004 extra neertellen. Binnenin nemen we plaats op stoelen die zijn bekleed met het zogenoemde ‘leder artico’: een stoffen bekleding met lederlook.

Mercedes geeft de B-klasse standaard een batterij aan veiligheidssystemen zoals actieve ‘spoorassistent’, die het geheel netjes binnen de lijntjes houdt, en ‘Multicollision’-remmen. Op het sportstuur vinden we veel knoppen. Deze zijn deels bedoeld om door de functies van het MBUX-multimediasysteem te scrollen, maar ook voor de standaard cruisecontrol met snelheidslimiet. Het scherm voor het MBUX-systeem op de middenconsole, heeft behoorlijke afmetingen, maar op de instapper is hij met minder technologieën uitgerust. Zo kunnen we eindeloos naar Apple CarPlay of Android Auto (optioneel € 363) blijven zoeken en ook is navigatie niet aanwezig (optioneel € 666). Willen we het scherm achter het stuur laten samenwerken met het exemplaar in de middenconsole, dan kan dat voor € 544. Op de radio heb je naast de AM- alleen de FM-frequentie, want voor DAB+ moeten we ook dieper in de buidel tasten. Voor een volledig elektrische klimaatbeheersing hoeft dat niet: die is standaard aanwezig. Datzelfde geldt ook voor een achteruitrijcamera met actieve parkeerassistent!

Er zijn verder tal van opties. Voor € 1.385 levert Mercedes een panorama-schuifdak, de trekhaak kost € 968 extra, een automatisch verschuifbare voorstoel € 762 en een elektrisch bedienbare achterklep € 472.