Back to Basics: Lexus ES

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Lexus bestrijdt de 5-series, A6'en en E-klasses van deze wereld sinds enige tijd niet meer met de GS, maar met de ES. Die is er in Nederland met één aandrijflijn, die kan worden gecombineerd met zes verschillende uitrustingsniveaus. Het is hoog tijd om de voordeligste daarvan onder een vergrootglas te leggen.

Lexus ES 300h Bussiness Line - €52.995

Wie wel eens het genoegen heeft gehad om te shoppen in de hogere segmenten van autoland weet dat Lexus zijn zaakjes anders aanpakt dan de Duitse concurrentie die het met name in Europa op zijn pad vindt. De Duitsers werken doorgaans niet met uitrustingsniveaus, maar met pakketten en vooral een heleboel losse opties. Dat betekent automatisch dat een auto van BMW, Mercedes-Benz of Audi al snel fors duurder is dan de vanafprijs belooft. Bovendien zijn ze standaard vaak aan de kale kant, wat de auto’s van deze merken dan weer tot een dankbaar onderwerp voor deze rubriek maakt.

Als voordeel zou je echter kunnen aandragen dat deze auto’s zich goed lenen voor verregaande personalisatie. De eindeloze lijst met optie- en aankleedmogelijkheden zorgt ervoor dat elk exemplaar uniek is en je je Duitse topmodel precies zo kunt aankleden als jij dat wilt. Bij de Lexus ES is dat duidelijk anders. Om te beginnen is er maar één aandrijflijn beschikbaar. De ES 300h combineert een 2,5-liter benzinemotor met een elektromotor en een accupakket en komt daarmee op een totaal van 218 pk uit. Volgens zijn makers combineert de hybride-aandrijving de voordelen van benzine en diesel, en inderdaad blijken Lexus-hybrides vaak erg zuinig.

Met zes verschillende ‘Lines’ lijkt er op uitrustingsgebied wel een heleboel te kiezen, maar in de praktijk valt dat wat tegen. De eenvoudigste ES heet Business Line en kost € 52.995. Daarmee is de auto gunstig geprijsd ten opzichte van de diesel-concurrentie. De BMW 520d en Audi A6 40 TDI, beide met zo’n 200 pk, zijn er vanaf zo’n 58 mille. Ook een 5-serie op benzine is duurder: voor een 184 pk sterke 520i vraagt BMW € 55.314.

Bovendien blijkt zo’n Business Line helemaal geen straf. Klimaatregeling met twee zones, achtvoudig elektrisch verstelbare en met leer beklede en verwarmbare stoelen, keyless entry, navigatie, ledverlichting en adaptieve cruisecontrol: het is slechts een kleine greep uit de lange lijst met standaard-items. Zelfs een schuifdak is standaard, en dat zien we zelden. Tegelijkertijd is er ook weinig te kiezen voor wie nét een bepaalde optie mist. Zo biedt Lexus op elke ‘line’ slechts één soort wielen aan en in het geval van de Business Line zijn die met 17 inch naar hedendaagse maatstaven niet overbemeten. Losse opties zijn er dan ook simpelweg niet. Wel is er keuze uit tien lakkleuren, al gaan écht zuinige ES-kopers altijd met het inbegrepen zwart naar huis. Voor het interieur is er keuze uit drie kleuren en hiervoor vraagt Lexus zowaar niets extra. Buiten het standaard zwart behoren ook beige en bruin tot de mogelijkheden voor het basisbedrag.

Op het eerste gezicht lijkt er weinig reden om voor een duurdere ES te kiezen. Toch zou je nog in de verleiding kunnen komen, want voor de échte verwennerij moeten we toch echt een trede hoger klimmen. De Luxury Line biedt bijvoorbeeld een elektrisch verstelbaar stuurwiel, stoelkoeling en uitgebreider verstelbare voorstoelen, terwijl de Executive Line daar onder meer stuurwielverwaring, een elektrisch verstelbare achterbank(!) en een extra klimaatzone aan toevoegt. Het summum op luxegebied is de President Line, die onder meer Mark Levinson-audio in de strijd gooit. Wie liever een sportief aangeklede ES heeft, kan terecht bij de F Sport-line, die er in twee niveaus is.

Wij zijn vooral benieuwd wat jij liever hebt: een auto die er in verschillende, compleet uitgeruste uitvoeringen is, of een ‘kaal’ exemplaar dat met losse opties helemaal naar wens is aan te kleden. We horen het graag!